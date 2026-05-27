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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN MOUVEMENT-Micron, Abercrombie & Fitch, Q32 Bio
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient prolonger leur hausse mercredi, soutenus par une dynamique soutenue liée à l'IA, tandis que les investisseurs se montraient prudemment optimistes quant à la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. .N

** Pony AI Inc PONY.O :

BUZZ - Les actions de Hong Kong atteignent leur plus haut niveau en trois semaines grâce à un chiffre d'affaires trimestriel solide et à des perspectives optimistes nL1N42407P

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - Le titre s'effondre après des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux estimations nL6N4240DN

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Oppenheimer abaisse l'objectif de cours de Deere en raison de la faiblesse du marché brésilien et des pressions sur les marges nL4N4240TC

** MGM Resorts International MGM.N :

BUZZ - Hausse après que au moins deux courtiers ont relevé leur notation nL4N4240V4

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Hausse alors qu'un membre du conseil d'administration renforce sa participation dans un contexte de chute des cours

nL4N4240US

** Firefly Aerospace Inc FLY.O :

BUZZ - Poursuit son ascension après l'attribution d'une mission lunaire par la Nasa nL6N4240NR

** Capri Holdings Ltd CPRI.N :

BUZZ - En hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux attentes nL6N4240P2

** Semtech Corp SMTC.O :

BUZZ - En hausse après des ventes et un bénéfice supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL6N4240P3

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - Annonce les résultats d'un traitement contre une maladie de la peau en phase intermédiaire; le titre recule

nL4N4240YR

** Bath & Body Works BBWI.N :

BUZZ - Bondit grâce à des résultats trimestriels encourageants nL6N4240PV

** Insulet Corp PODD.O :

BUZZ - Chute après avoir signalé un défaut sur certains pods d'insuline nL4N4240UN

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Prolonge ses gains alors que Barclays relève son objectif de cours face à une demande effrénée nL4N42410H

** Forgent Power Solutions Inc FPS.N :

BUZZ - En baisse suite à la vente massive d'un sponsor de capital-risque nL6N4240PX

** Abercrombie & Fitch Co ANF.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N4240QH

** Q32 Bio Inc QTTB.O :

BUZZ - S'envole après une levée de fonds de 55 millions de dollars avec une prime nL6N4240RB

** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N4240RQ

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** ConocoPhillips COP.N : BUZZ - Les compagnies pétrolières chutent alors que la télévision d'État iranienne affirme qu'un projet d'accord américain permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz au trafic maritime nL4N42414R

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CAPRI HLDG
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CHEVRON
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CONOCOPHILLIPS
115,190 USD NYSE -1,17%
DEERE & CO
529,270 USD NYSE +0,05%
DIAMONDBACK ENG
192,8400 USD NASDAQ -1,17%
DICK'S SPORT GOO
219,210 USD NYSE -6,55%
EXXON MOBIL
147,990 USD NYSE -1,25%
FIREFLY
57,2800 USD NASDAQ -2,60%
Gaz naturel
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HIMS&HERS HLTH RG-A
25,185 USD NYSE +5,60%
INSULET
146,0100 USD NASDAQ -5,07%
MGM RESORTS ITL
41,940 USD NYSE +9,09%
MICRON TECHNOLOGY
928,4100 USD NASDAQ +3,63%
PONY AI SP ADR
9,7400 USD NASDAQ +4,28%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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Q32 BIO
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SEMTECH
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