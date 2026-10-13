Les marchés boursiers américains clôturent en baisse, entraînés par les valeurs bancaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains clôturent en légère baisse

* Le secteur de la santé est le plus faible de l'indice S&P 500; celui de l'énergie arrive en tête des hausses

* Le dollar recule; l'or s'affaiblit; le bitcoin progresse légèrement; le brut américain s'apprécie > 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule légèrement à environ 5,22 %

13 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS AMÉRICAINES TERMINENT EN BAISSE, ENTRAÎNÉES PAR LES TITRES BANCAIRES

Les actions américaines ont terminé en baisse mardi, bien que l’indice S&P 500 .SPX soit resté pratiquement inchangé, les valeurs bancaires ayant chuté à la suite des résultats trimestriels publiés par de grandes banques telles que Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N , JPMorgan JPM.N et Wells Fargo

WFC.N .

L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK a clôturé en baisse de 1,7 %. L'action Citigroup a chuté de 5,6 % après la publication de ses résultats, tandis que celle de Wells Fargo a reculé de 3,1 %. Wells Fargo a annoncé un produit net d'intérêts inférieur aux estimations.

Goldman Sachs n'a reculé que de 0,2 % et JPMorgan a perdu 0,9 %.

L’indice des semi-conducteurs .SOX a reculé de 0,2 %. Lundi, le directeur général de Broadcom AVGO.O a comparé une partie des flux d’investissement dans ce secteur à des "paris au casino". L’action Broadcom a clôturé en hausse de 0,7 %, tandis que celle d’Applied Materials AMAT.O a chuté de 6,7 %.

Les résultats des banques marquent le coup d’envoi de la saison des résultats du troisième trimestre du S&P 500. Selon LSEG, les analystes s’attendent à ce que les bénéfices des entreprises du S&P 500 aient progressé de 30,6 % en glissement annuel au troisième trimestre, les secteurs de l’énergie, de la technologie et des services de communication étant en tête des hausses de bénéfices pour cette période.

L'indice S&P 500 de la santé .SPXHC a reculé de 1,3 % et a été le secteur le plus en baisse de la journée. L'action Johnson & Johnson JNJ.N a perdu 5,7 % malgré des résultats supérieurs aux estimations.

Le secteur de l’énergie .SPNY , en hausse de 1,7 %, a été le plus performant du S&P 500.

Voici un aperçu des cours à la clôture:

(Caroline Valetkevitch)

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