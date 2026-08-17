Les marchés boursiers affichent des résultats mitigés, le dollar recule en raison des anticipations concernant les taux de la Fed, mais les rendements remontent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mis à jour ce matin, heure de New York)

* Les marchés tablent sur une probabilité de 31% d'une intervention de la Fed le mois prochain, contre environ 55% une semaine plus tôt

* Le rendement des bons du Trésor à 30 ans atteint 5,29%, son plus haut niveau depuis 2007

* L'indice du dollar recule de 0,17% à 99,42, tandis que l'euro progresse de 0,22% à 1,1595 dollar

par Karen Brettell

Les actions américaines ont affiché des résultats mitigés lundi et le dollar a chuté à son plus bas niveau depuis juin, après une série de données économiques américaines décevantes, notamment une baisse inattendue des ventes au détail, qui a conduit les marchés à revoir à la baisse leurs anticipations concernant une intervention imminente de la Fed sur les taux.

Dans le même temps, les rendements des bons du Trésor à trente ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, les inquiétudes concernant la trajectoire budgétaire américaine, combinées à d'importantes émissions de dette d'entreprise liées à l'IA, ayant poussé les rendements à la hausse. Le S&P 500 .SPX a reculé de 0,11%, tandis que les prévisions de chiffre d’affaires solides du laboratoire d’IA Anthropic ont permis au Nasdaq Composite .IXIC de progresser de 0,08%. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,21%.

L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , est resté stable sur la journée, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,06%.

Les inquiétudes concernant la rentabilité des investissements dans l’IA ont pesé sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs ces dernières semaines, mais des résultats trimestriels solides et des prévisions optimistes, indiquant une demande résiliente, ont propulsé le Nasdaq, fortement orienté vers les technologies, vers de nouveaux records.

“Les gens voient où l’argent est dépensé, d’où proviennent les rendements… et cela signifie que les craintes immédiates concernant un éventuel boom puis un effondrement de l’IA s’estompent quelque peu”, a déclaré Danni Hewson, responsable de l’analyse financière chez AJ Bell.

Les publications de résultats sont moins nombreuses cette semaine, mais comprennent celles de Home Depot, Target et Walmart, que les investisseurs suivront de près à la recherche de signes de vigueur de la consommation. La publication de données clé concerne les indices des directeurs d’achat S&P (PMI) du mois d’août, qui montreront si la reprise de l’activité économique américaine observée en milieu d’année se maintient. Le dollar a reculé, les opérateurs ayant repoussé leurs prévisions concernant la prochaine décision de la Fed. Les données modérées sur l’inflation des prix à la consommation et à la production pour le mois de juillet, publiées la semaine dernière, ont ravivé l’espoir que le pire de la pression sur les prix soit derrière nous — même si l’incertitude liée au conflit avec l’Iran persiste. Une baisse inattendue des ventes au détail le mois dernier a renforcé les craintes que l’économie américaine ne soit pas aussi résiliente qu’on le pensait auparavant.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,17% à 99,42, tandis que l’euro

EUR= s’est apprécié de 0,22% à 1,1595 dollar.

Les marchés n’anticipent désormais qu’une probabilité de 31% d’une intervention de la Fed le mois prochain, contre environ 55% une semaine plus tôt, tandis que la probabilité d’une intervention d’ici décembre s’établit à 66%. Les cours du pétrole ont augmenté lundi en raison de l’absence de progrès dans les efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit avec l’Iran, bien que l’absence de perturbations majeures de l’approvisionnement ait limité ces hausses. L’Iran a décidé de passer d’une politique défensive à une politique “entièrement offensive” en raison de l’impasse dans les efforts visant à convenir d’une fin définitive à sa guerre avec les États-Unis, a déclaré lundi à Reuters un haut responsable iranien.

Le brut américain CLc1 a progressé de 0,12% à 82,50 dollars (XX,XX euros) le baril et le Brent LCOc1 a atteint 88,85 dollars (XX,XX euros) le baril, en hausse de 0,36% sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor ont quant à eux progressé après que le gouvernement américain a dû payer, lors d’une vente aux enchères la semaine dernière, les taux les plus élevés depuis 2001 pour une émission d’obligations à 30 ans.

Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans de référence US10YT=RR a progressé de 0,41 point de base, à 4,7%. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1,24 point de base, à 5,2784%, et a atteint 5,29%, son plus haut niveau depuis 2007.

“Trois publications économiques décevantes auraient dû faire baisser les rendements à long terme. Au lieu de cela, les obligations à 30 ans ont été adjugées au rendement le plus élevé depuis 2001, et les rendements sont désormais encore plus élevés. La détérioration des perspectives budgétaires, l’offre d’obligations à longue durée motivée par l’intelligence artificielle et une base d’acheteurs plus sensible aux prix contribuent à expliquer ce phénomène”, a déclaré lundi Anshul Pradhan, analyste chez Barclays Capital, dans une note.

Du côté des métaux précieux, le cours au comptant de l’or

XAU= a progressé de 0,78% pour s’établir à 4.409,94 dollars (XX,XX euros) l’once.