Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse lundi, les investisseurs prenant quelque peu leurs distances ‌face aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient et dans l'attente d'une série de données prévues au cours de la semaine.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,66% à 8.579,60 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,27% ​et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un recul de 0,02%, le FTSEurofirst 300 de 0,06% et le Stoxx 600 de 0,12%.

Les marchés d'actions n'ont pas fait preuve d'une grande confiance lundi et sont passés dans le rouge dès l'après-midi, face à la menace d'une intensification des tensions au Moyen-Orient évoquée par un haut responsable iranien.

Téhéran envisage d'accroître les tensions dans le détroit stratégique d'Ormuz ​et au-delà, et lancer une attaque si les États-Unis ne parviennent pas à mettre pleinement en oeuvre un accord de paix provisoire d'ici quelques semaines, a dit à Reuters un haut responsable du régime, alors que les efforts diplomatiques visant à ramener les deux parties à la table ​des négociations sont au point mort.

Les craintes d'inflation liées aux prix du pétrole devraient donc rester au premier ⁠plan, après une nouvelle hausse des cours du brut ces derniers jours, tandis qu'une nouvelle escalade militaire pourrait compromettre les espoirs apparus la semaine dernière à la suite d'une série d'indicateurs américains ayant ‌conduit les marchés à réduire leurs anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en septembre.

"La navigation dans le détroit d'Ormuz reste restreinte et les négociations sont dans l'impasse, deux facteurs qui limitent le potentiel de baisse supplémentaire (des prix)", souligne Frank Walbaum, analyste chez Naga.com.

Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a ralenti ce week-end, ​montrent les données de suivi des navires fournies par Kpler.

La semaine réserve également ‌quelques moments forts, notamment dans le secteur de la consommation, avec la publication prévue dans les jours à venir des résultats de Home Depot, Target ⁠et Walmart, ainsi que les données préliminaires des indices des directeurs d'achat (PMI) du mois d'août dans la zone euro.

VALEURS

Le secteur européen des puces électroniques a bénéficié des perspectives optimistes d'Anthropic, qui contribuent à dissiper les doutes récents concernant les gains tirés par l'IA.

STMicroelectronics s'est hissé en tête de l'indice CAC 40 (+5,1%), tandis que les titres Soitec, ASML, ASMI et BESI ont pris entre 1% et 3,3%. L'indice sectoriel a gagné 0,76%.

Le laboratoire belgo-néerlandais ⁠ArgenX a bondi de plus de 17% ‌après la publication des résultats d'une étude avancée sur son médicament efgartigimod.

L'action SIG Group a en revanche plongé de 17%, l'entreprise suisse d'emballages en papier ayant nommé une nouvelle ⁠directrice générale en remplacement de Mikko Keto, moins de six mois après sa prise de fonction.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones perd 0,41% et le Standard & Poor's 500 0,17%, tandis ‌que le Nasdaq Composite grappille 0,06%.

Les fabricants de puces Micron Technology et SanDisk progressent respectivement de 6% et 9%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité manufacturière dans la région de New York a progressé ⁠de façon inattendue en août, à 20,6 après 15,6 en juillet, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Fed.

CHANGES

Le dollar ressort lundi ⁠à son plus bas niveau depuis plus de deux ‌mois, les marchés ayant revu à la baisse leurs anticipations concernant une hausse imminente des taux de la Fed.

Le billet vert perd ainsi 0,14% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro en ​profite pour s'apprécier et gagne 0,13% à 1,1584 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires repartent à la hausse aux Etats-Unis, les investisseurs suivant ‌l'évolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran et les cours du pétrole conservant les gains de la semaine dernière.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,9 point de base à 4,7060%. Le deux ans s'établit quant à lui à 4,1690%.

Le ​rendement de l'obligation à 30 ans ressort pour sa part à 5,28% après avoir atteint 5,29%, son plus haut niveau depuis 2007. "La détérioration des perspectives budgétaires, l'offre de duration des entreprises stimulée par l'IA et une base d'acheteurs plus sensible aux prix contribuent à expliquer cette situation", souligne dans une note Anshul Pradhan, analyste chez Barclays Capital.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans a légèrement progressé pour ⁠s'établir à 3,2190%, à son plus haut niveau depuis plus de 15 ans, en raison des craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient et alors que les marchés monétaires estiment à plus de 90% la probabilité d'une hausse des taux en septembre par la BCE.

Celui du titre à deux ans a fini quasi inchangé à 2,7937%.

Le rendement des OAT françaises à 10 ans a fini sur un gain de près de 2 points de base à 4,0632% après avoir atteint vendredi dernier son plus haut niveau depuis juin 2009, dans un contexte également marqué par les craintes budgétaires dans la deuxième économie de la zone euro.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent peu lundi à la clôture des Bourses en Europe.

Le Brent grappillent 0,46% à 88,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,32% à 82,66 dollars.

A SUIVRE LE 18 AOÛT:

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)