Au Pays de Galles, dernier adieu à Bonnie Tyler sur l'air de "Total eclipse of the heart"

Image tirée d'une vidéo AFP montrant le cercueil de la star Bonnie Tyler porté hors de l'église,lors de ses funérailles à Swansea, au Pays de Galles, le 17 août 2026 ( AFPTV / Lidia PEDRO )

Une star internationale restée une "fille simple": les fans de la chanteuse britannique Bonnie Tyler, décédée en juillet, lui ont rendu un dernier hommage lundi à Swansea, dans son Pays de Galles natal, entonnant ses tubes et racontant des anecdotes savoureuses.

Quand les funérailles ont débuté à l'église St Mary avec "It's a heartache", des fans à l'extérieur n'ont pas hésité à faire entendre leur voix, parfois à pleins poumons.

Quelques minutes plus tôt, c'était "A total eclipse of the heart" qui résonnait.

Bonnie Tyler, chanteuse à la voix rocailleuse inimitable, est décédée à l'âge de 75 ans le 8 juillet au Portugal, où elle possédait une maison. Elle avait été hospitalisée début mai pour une opération intestinale.

Sur le livret des obsèques, un portrait en noir et blanc de la star des années 80, avec sa célèbre crinière blonde.

"C'est vraiment un coup dur pour nous tous, parce qu'elle était une véritable légende locale. Mais elle était aussi une star mondiale", résume Mal Pope, musicien gallois et ami de Bonnie Tyler.

Image tirée d'une vidéo de l'AFPTV montrant le cercueil de la chanteuse Bonnie Tyler à son arrivée à l'église St. Mary lors de ses funérailles à Swansea, au Pays de Galles, le 17 août 2026 ( AFPTV / Lidia PEDRO )

Elle était "une icône du Pays de Galles", salue Adam Jones, 29 ans. Il a fait 40 minutes de voiture avec un ami pour rendre hommage à la chanteuse.

Environ un millier de fans se sont déplacés, bien que l'accès à l'église soit réservé aux proches. La cérémonie a été retransmise sur grand écran.

"Elle était simple. Elle n'avait jamais oublié ses racines. Je suis triste", confie Adam Jones.

Bonnie Tyler, de son vrai nom Gaynor Hopkins, était née à quelques kilomètres, à Neath. Son père travaillait dans les mines de charbon, sa mère s'occupait des six enfants du couple.

Repérée dans une boîte de nuit de Swansea en 1975, elle avait gardé l'accent gallois.

Sommet des montagnes

La cérémonie de lundi a été l'occasion pour beaucoup de raconter leur rencontre avec la star.

"Elle a chanté à mon enterrement de vie de jeune fille, il y a 54 ans", relate Bette Richards, retraitée de 75 ans qui vit à Swansea. "C'était avant qu'elle devienne célèbre", se souvient-elle.

Image tirée d'une vidéo AFP montrant la foule aassistant ux funérailles de la chanteuse Bonnie Tyler à Swansea, au Pays de Galles, le 17 août 2026 ( AFPTV / Lidia PEDRO )

Jean Bradley, 78 ans, dit l'avoir vue chanter plusieurs fois dans des clubs et des bars de cette ville. "J'aimais beaucoup son style rock et sa coiffure, et je la trouvais très sexy", dit-elle en riant.

Une autre explique s'être retrouvée à côté de la chanteuse dans un avion de retour du Portugal. "Elle a commandé deux gin tonic, un pour elle, un pour moi!"

Paige Morris, 37 ans, est venue aux funérailles avec sa fille de neuf ans. Sa chanson préférée? "+Total Eclipse of the Heart+. J'aime la chanter avec mes filles. Elle est partout depuis quelques temps!"

Avec ce tube sorti en 1983, Bonnie Tyler est devenue la première Galloise à atteindre le sommet des charts aux Etats-Unis comme dans de nombreux pays.

Quarante-trois ans après sa sortie, ce succès dépasse 1,2 milliard d'écoutes sur Spotify. Il a été l'une des chansons les plus écoutées pendant l'éclipse du 12 août, enregistrant une hausse de 94% au Royaume-Uni et 14% dans le monde, selon la plateforme.

Bonnie Tyler lors d'un concert à la Maison de la Chimie à Paris, le 17 décembre 1984 ( AFP / PHILIPPE WOJAZER )

Bonnie Tyler est aussi l'interprète de "Holding Out for a Hero", sur la bande originale de "Footloose".

"Elle s'est produite partout dans le monde, des plus petits clubs aux stades (...) au sommet de montagnes, sur des plages, au Vatican, au Kremlin", a rappelé Matthew Davies, son directeur de tournée pendant 40 ans, en lui rendant hommage lors de la cérémonie.

"Elle aurait même joué en Antarctique si cela avait été possible!"

Peu avant d'être hospitalisée, la chanteuse avait encore sorti un single, "Only Love". Elle s'apprêtait à partir en tournée en Europe pendant plusieurs mois.

L'artiste était mariée depuis 1973 à Robert Sullivan, son amour de jeunesse.

Sa dépouille a été emmenée près de son village natal, pour une cérémonie dans l'intimité.