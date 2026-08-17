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Football : une association de défense des droits exhorte la FIFA à bloquer la candidature d'Infantino à sa réélection
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 18:15
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Gianni Infantino, président de la FIFA

Gianni Infantino, président de la FIFA

par Rohith Nair

L'organisation de défense des droits de l'homme ‌FairSquare a exhorté la FIFA à déclarer Gianni Infantino inéligible à un nouveau mandat de président, arguant qu'il a déjà exercé ​le nombre maximal de trois mandats autorisés par les statuts de l'instance.

Les présidents de la FIFA sont limités à trois mandats. Cependant, en 2022, Gianni Infantino a fait valoir avec succès que son premier mandat, qui avait débuté lorsqu’il avait été ​élu lors d’un congrès extraordinaire en 2016 à la suite de la démission de Sepp Blatter, ne devait pas être pris en compte dans ce décompte, ​car il venait compléter un mandat interrompu.

Dans une lettre adressée à ⁠la Commission de gouvernance, d’audit et de conformité (GACC) de la FIFA, comme le rapporte The Athletic, FairSquare a ‌déclaré que cette interprétation était incompatible avec les statuts de la FIFA.

"La plainte que nous avons déposée apporte des preuves évidentes qu’il s’agit d’une violation manifeste des règles et d’un précédent très ​dangereux", a déclaré à Reuters Nicholas McGeehan, directeur ‌de FairSquare.

"Les règlements stipulent clairement que trois mandats présidentiels constituent le maximum autorisé ; la ⁠FIFA ne peut pas simplement contourner cette règle – qui sert de contrepoids au pouvoir présidentiel – en affirmant que son premier mandat ne compte pas."

Les faits et gestes de Gianni Infantino sont scrutés de près à l’approche du Congrès de la FIFA ⁠de l’année prochaine, au ‌cours duquel il devrait briguer un nouveau mandat pour le cycle 2027-2031. Le vote est prévu le ⁠18 mars au Maroc.

La semaine dernière, l’UEFA, la Confédération asiatique de football et la CONCACAF ont demandé dans une ‌lettre un examen de la conduite de Gianni Infantino après la proposition de la Fifa de créer une filiale ⁠de 20 milliards de dollars (17,26 milliards d'euros) liée à ses compétitions, notamment la Coupe ⁠du monde, afin d’attirer des ‌investissements privés.

Des sources proches du dossier ont indiqué que les trois confédérations considéraient cette lettre comme une occasion pour Gianni ​Infantino de se retirer en conservant sa dignité.

Ce dernier bénéficie toutefois ‌toujours du soutien des confédérations africaine et sud-américaine.

Reuters a contacté la Fifa pour obtenir des commentaires.

LE MANQUE DE TRANSPARENCE REMIS EN QUESTION

FairSquare a également remis ​en cause la transparence de la décision concernant 2022, affirmant que les motifs invoqués par la commission n’avaient jamais été rendus publics.

La lettre adressée au GACC a été rédigée avec l’aide de Miguel Maduro, ancien président du Comité ⁠indépendant de gouvernance et d’examen de la Fifa, qui a déclaré que l’instance dirigeante ne pouvait pas faire fi de ses propres règles.

"Le principe de la limitation du nombre de mandats était un aspect fondamental de la réforme de 2016 visant à limiter le pouvoir, et la règle introduite est claire : aucun président de la FIFA ne peut exercer plus de trois mandats", a déclaré Miguel Maduro dans un communiqué.

(Rédigé par Rohith Nair et Karan Prashant Saxena à Bangalore, Version française Matthieu ​Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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