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Les marchés aspirent à la paix, se préparent à Warsh
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 06:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - Gregor Stuart Hunter fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir:

L'horloge tourne, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis devant expirer , bien que les marchés ne tiennent pas compte des risques pour l'instant. Alors que les pourparlers de paix sont en suspens, les investisseurs reviennent sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle en pariant sur une reprise de la croissance.

Le cessez-le-feu précaire entre les États-Unis et l'Iran s'est effiloché après que les États-Unis ont annoncé la saisie d'un cargo iranien, ce qui a suscité des vœux de représailles de la part de Téhéran. L'Iran a déclaré au cours du week-end qu'il ne participerait pas à un deuxième cycle de négociations, mais un haut fonctionnaire a ensuite déclaré à Reuters que le pays pourrait encore envoyer des délégués aux pourparlers prévus à Islamabad.

Pour ajouter à l'incertitude et à la confusion, le vice-président JD Vance est resté aux États-Unis, a déclaré une source, réfutant les informations selon lesquelles il était déjà en route vers le Pakistan pour des pourparlers.

Dans ce contexte difficile, un risque très différent émerge pour les marchés: Kevin Warsh. Le candidat du président Donald Trump pour diriger la Réserve fédérale devrait commencer son audition de confirmation devant le Sénat à 10 heures EDT (1400 GMT) mardi, son indépendance vis-à-vis de la Maison Blanche étant susceptible d'être un point clé.

Kevin Warsh dira qu'il est "déterminé à garantir que la conduite de la politique monétaire reste strictement indépendante", selon ses remarques préparées.

Entre-temps, les investisseurs ont repris les paris sur les noms liés à l'IA, après qu'Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic

Le Kospi .KS11 de Corée du Sud a atteint un niveau record pour la première fois depuis le début de la guerre d'Iran, tandis que les actions taïwanaises .TWII , l'investisseur technologique Softbank 9984.T et le fabricant de puces mémoire SK Hynix 000660.KS ont atteint de nouveaux records historiques.

Les actions du fabricant chinois de circuits imprimés Victory Giant Technology 2476.HK ont fait un bond de 60% lors de leurs débuts à Hong Kong mardi, après avoir levé 20,1 milliards de dollars HK (2,6 milliards de dollars) lors de la plus grande cotation de la ville depuis plus de six mois.

Le S&P 500 e-mini futures EScv1 était en hausse de 0,1% tandis que l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,9%.

L'Europe s'orientait également vers une ouverture plus ferme, avec des contrats à terme pan-régionaux STXEc1 en hausse de 0,3 %, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 en hausse de 0,3 %, et les contrats à terme FTSE FFIc1 en hausse de 0,2 %.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi:

Résultats des entreprises: GE Aerospace GE.N , UnitedHealth Group UNH.N , RTX Corp RTX.N , Associated British Foods

ABF.L .

Données économiques: Chômage au Royaume-Uni pour mars, salaire hebdomadaire moyen pour février; sentiment économique ZEW de l'Allemagne et conditions actuelles pour avril.

Adjudications de dette: Dette publique allemande à 2 ans, dette publique britannique à 3 ans.

Valeurs associées

AMAZON.COM
248,2800 USD NASDAQ -0,91%
ASSOCIAT BRIT FO
1 834,750 GBX LSE -2,67%
EUR/USD SPOT
1,1760 USD Six - Forex 1 -0,23%
FTSE 100
10 627,82 Pts FTSE Indices +0,18%
GE AEROSPACE
304,140 USD NYSE -0,01%
NASDAQ Composite
24 404,39 Pts Index Ex -0,26%
Or
4 790,09 USD Six - Forex 1 -0,64%
Pétrole Brent
94,40 USD Ice Europ +0,64%
Pétrole WTI
86,47 USD Ice Europ -3,50%
RTX
196,010 USD NYSE -0,25%
S&P 500 INDEX
7 109,14 Pts CBOE -0,24%
SOFTBANK GROUP
27,700 EUR Tradegate +7,01%
TAIEX
37 605,11 Pts Six - Forex 1 +1,75%
UNITEDHEALTH GRO
323,510 USD NYSE -0,31%
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