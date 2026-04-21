Atos-CA en baisse de 11% au T1, vise une croissance organique de -1% à -5% en 2026

Le logo d'Atos à Paris
Atos a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 11% au premier trimestre, pénalisé par la résiliation de contrats et une baisse d’activité en Amérique du Nord, et a resserré dans le négatif le haut de la fourchette de son objectif annuel de croissance organique.
L'entreprise française de services informatiques a déclaré dans un communiqué prévoir une fourchette de croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre -1% et -5% en 2026, alors qu'elle avait déclaré en mars viser "une croissance organique positive, avec un scénario plancher limité à -5%".
"Un environnement macroéconomique volatil influence le rythme de décision de nos clients", a expliqué le président-directeur général Philippe Salle, cité dans le communiqué.
"Si cela affecte temporairement le calendrier de certaines concrétisations commerciales, cela ne remet pas en cause la dynamique sous-jacente de notre moteur de croissance", a-t-il ajouté.
Le groupe a enregistré 1,64 milliard d'euros de chiffres d'affaires à périmètre post-cessions au premier trimestre, contre 1,84 milliard d'euros un an plus tôt.
Selon Atos, trois points de cette baisse sont liés à des contrats à faible rentabilité ainsi qu'à une progression du chiffre d'affaires plus modérée que prévu en Amérique du Nord, marquée par l'"approche attentiste de certains clients".
Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord est en baisse organique de 26,9% au premier trimestre, tandis que la région Royaume-Uni et Irlande est la seule à afficher une progression (+5,2%).
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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