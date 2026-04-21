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Atos-CA en baisse de 11% au T1, vise une croissance organique de -1% à -5% en 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 09:11

Le logo d'Atos à Paris

Le logo d'Atos à Paris

Atos a fait ‌état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 11% ​au premier trimestre, pénalisé par la résiliation de contrats et une baisse d’activité en Amérique du Nord, et a resserré ​dans le négatif le haut de la fourchette de son objectif annuel ​de croissance organique.

L'entreprise française de ⁠services informatiques a déclaré dans un communiqué prévoir une ‌fourchette de croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre -1% et -5% en 2026, alors qu'elle avait déclaré ​en mars viser "une ‌croissance organique positive, avec un scénario plancher limité ⁠à -5%".

"Un environnement macroéconomique volatil influence le rythme de décision de nos clients", a expliqué le président-directeur général Philippe Salle, ⁠cité dans le ‌communiqué.

"Si cela affecte temporairement le calendrier de ⁠certaines concrétisations commerciales, cela ne remet pas en cause ‌la dynamique sous-jacente de notre moteur de croissance", ⁠a-t-il ajouté.

Le groupe a enregistré 1,64 milliard d'euros ⁠de chiffres d'affaires ‌à périmètre post-cessions au premier trimestre, contre 1,84 milliard d'euros ​un an plus tôt.

Selon ‌Atos, trois points de cette baisse sont liés à des contrats à faible ​rentabilité ainsi qu'à une progression du chiffre d'affaires plus modérée que prévu en Amérique du Nord, marquée ⁠par l'"approche attentiste de certains clients".

Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord est en baisse organique de 26,9% au premier trimestre, tandis que la région Royaume-Uni et Irlande est la seule à afficher une progression (+5,2%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 08:53

    Qu’elle DAUBE.

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