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Les marchés asiatiques sont fragiles à la veille de la décision de la Fed ; le pétrole recule
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 05:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions enregistrent de légers gains alors que le Brent se rapproche à nouveau de la barre des 107 dollars

* Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans repasse sous la barre des 5 %

* La décision du FOMC et la conférence de presse de Warsh sont attendues plus tard

(Ajout d'une nouvelle citation, mise à jour des marchés)

par Gregor Stuart Hunter

Les actions sont restées dans une phase d'attente lors de la séance asiatique de mercredi, la hausse des rendements obligataires mondiaux et des cours du pétrole marquant une pause avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale attendue plus tard dans la journée.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a oscillé entre hausses et baisses après avoir reculéau coursdes quatre dernières séances ; il s'échangeait en fin de séance en hausse de 0,3 %, les gains des actions taïwanaises .TWII étant contrebalancés par les baisses en Chine .CSI300 . Le Nikkei 225 a reculé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont légèrement progressé de 0,1 %.

Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans a reculé de 0,85 point de base à 4,9875 % lors des échanges asiatiques, après avoir franchi mardi la barre des 5 % pour la première fois en trois ans, dans l'attente d'une décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et d'une conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh.

“Nous maintenons notre opinion tactiquement prudente/neutre concernant la Fed”, ont écrit les analystes de JPMorgan, soulignant que le consensus du marché table sur une hausse des taux de 25 points de base accompagnée de peu d’indications prospectives. La réunion “pourrait constituer un tournant” pour le marché, lui permettant de “réajuster ses anticipations en matière de hausse des taux”, ont-ils ajouté, tout en avertissant que “l’inaction risquerait de compromettre la crédibilité institutionnelle” et pourrait provoquer une réaction violente des marchés boursiers.

Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises sa préférence pour des taux d’intérêt plus bas, affirmant le mois dernier que les États-Unis cesseraient de commercer de « » avec les pays avec lesquels ils affichent un déficit commercial si la Fed ne baissait pas ses taux.

Les opérateurs ont fait fi de ces menaces et estiment qu’une hausse des taux par la Réserve fédérale est quasi assurée, anticipant une probabilité implicite de 92,4 % d’une hausse de 25 points de base lors de l’annonce de sa décision de politique monétaire, selon l’outil FedWatch du CME Group, contre 59,4 % il y a une semaine.

Dans la nuit, à Wall Street , le S&P 500 .SPX a chuté de 0,5 %, enregistrant ainsi sa deuxième journée consécutive de baisse alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteignait son plus haut niveau depuis 2007.

“Les marchés boursiers américains ont clôturé en baisse cette nuit, la hausse des rendements des bons du Trésor, un nouveau bond du prix du brut et le débat polarisé autour du rythme de développement de l’IA ayant plongé le marché dans un climat de prudence”, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'échangeait à 99,675, proche de son plus haut niveau depuis deux semaines.

Les cours du pétrole ont reculé lors des échanges asiatiques, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculant de 0,8 % à 107,86 dollars le baril après avoir progressé de 2,9 % mardi , alors que des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de brut au centre d’exportation saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons à des clients européens.

Les actifs numériques se sont stabilisés après une forte chute, le Sénat américain ayant voté mardi contre l’adoption d’une législation globale sur les cryptomonnaies soutenue par le président Donald Trump. Le bitcoin BTC= est resté stable à 75.898,71 dollars, tandis que l’ether ETH= a reculé de 0,3 % à 2.400,46 dollars.

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