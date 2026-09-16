Les marchés anticipent trois nouvelles hausses de taux après la conférence de Warsh

Kevin Warsh a profité de sa conférence de presse pour durcir davantage son diagnostic sur l'inflation, tout en apportant une justification plus claire à la hausse de taux décidée mercredi.

Le président de la Fed a estimé que les tendances inflationnistes ne "passaient pas le test" fixé par la banque centrale et qu'il avait observé peu d'éléments susceptibles de modifier cette appréciation, ajoutant que les données de l'été ne permettaient pas de conclure à une amélioration suffisante de la situation. Warsh a notamment souligné qu'un grand nombre de catégories continuaient d'afficher des hausses de prix supérieures à 3% sur six mois annualisés comme sur douze mois.

Son discours a également marqué une évolution notable dans son appréciation des conditions financières par rapport à la réunion de juillet. Warsh s'est dit désormais "difficilement convaincu" qu'elles puissent être qualifiées de restrictives, une opinion qu'il affirme largement partagée au sein du FOMC, tandis qu'il a décrit une économie qui semble se renforcer, avec un chômage toujours faible et une amélioration récente de plusieurs indicateurs du marché du travail. Cette lecture contraste avec sa conférence de juillet, lorsqu'il soulignait au contraire que la remontée des taux obligataires avait déjà resserré les conditions financières et contribuait ainsi à justifier le statu quo monétaire.

Warsh n'a toutefois pas souhaité donner d'indication précise sur la prochaine décision, rappelant qu'il n'était "pas dans le métier de la forward guidance". Il a néanmoins assuré que la Fed empêcherait les hausses de prix de se diffuser davantage dans l'économie, laissant ainsi ouverte la possibilité d'un nouveau resserrement sans préciser les conditions qui le déclencheraient.

Les marchés ont pour leur part interprété l'ensemble de la communication comme plus restrictive encore que les projections officielles. Selon l'outil FedWatch de CME, ils intègrent désormais trois nouvelles hausses de taux, en décembre, janvier et avril, alors que le "dot plot" publié plus tôt par le FOMC ne suggère qu'une seule hausse supplémentaire d'ici la fin de l'année.