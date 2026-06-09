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LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Toll Brothers, TG Therapeutics, CECO Environmental
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Redwire Corp, Alpha Cognition)

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements boursiers individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse mardi, les fabricants de puces électroniques prolongeant leurs gains pour une deuxième journée consécutive, tandis que l'apaisement des tensions au Moyen-Orient a également contribué à soutenir le moral des investisseurs. .N

** Nuvalent Inc NUVL.O :

BUZZ - Bondit après l'accord d'acquisition de 10,6 milliards de dollars conclu avec GSK nL4N42H0MN

** Sirius XM Holdings Inc SIRI.O :

BUZZ - En hausse après son intégration dans l'indice S&P MidCap 400 nL4N42H0OK

** ArcBest Corp ARCB.O :

BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours d'ArcBest grâce à la bonne dynamique des prix nL4N42H0S5

** IDEAYA Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 300 millions de dollars nL6N42H0OU

** Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O :

BUZZ - En hausse grâce à un partenariat avec la Chine pour développer une nouvelle thérapie cellulaire auto-immune

nL4N42H0TO

** J.M. Smucker Co SJM.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions de bénéfices annuels optimistes

nL6N42H0PZ

** Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O :

BUZZ - En hausse après avoir investi dans un partenaire chinois pour faire avancer les essais cliniques sur des médicaments contre les maladies de la peau et l'asthme

nL4N42H0V3

** Toll Brothers Inc TOL.N :

BUZZ - En hausse après que KBW a relevé sa note et son objectif de cours nL4N42H0VK

** TG Therapeutics Inc TGTX.O :

BUZZ - En hausse après la publication de données préliminaires montrant des bénéfices dans le traitement d'une maladie rare causant une faiblesse musculaire nL4N42H0VP

** CECO Environmental Corp CECO.O :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions suite à l'accord avec Thermon nL6N42H0QX

** Perrigo Company PLC PRGO.N :

BUZZ - Le directeur général limogé pour conduite inappropriée, le cours de l'action chute nL6N42H0R8

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse de la note par KBW et la réduction de l'objectif de cours nL4N42H0WS

** Alpha Cognition Inc ACOG.O :

BUZZ - Le titre bondit après la publication d'une étude montrant qu'un médicament contre la maladie d'Alzheimer améliore les fonctions cognitives et le comportement nL4N42H0WM

** Redwire Corp RDW.N :

BUZZ - En baisse suite à un projet d'émission d'actions de 500 millions de dollars nL6N42H0S1

Valeurs associées

ALPHA COGNITION
5,9950 USD NASDAQ +1,01%
ARCBEST
167,3850 USD NASDAQ +0,70%
CARTESIAN
7,6150 USD NASDAQ +29,95%
CECO ENVIRONMENT
11,0600 USD NASDAQ -5,06%
CECO ENVIRONMENT
88,9750 USD NASDAQ +10,49%
CORVUS PHARMACET
11,2750 USD NASDAQ +1,12%
GSK
1 892,500 GBX LSE -1,07%
IDEAYA BIOSCIENC
30,5700 USD NASDAQ -2,89%
JM SMUCKER
112,440 USD NYSE +10,48%
LENNAR RG-A
93,445 USD NYSE +2,94%
NUVALENT RG-A
122,8650 USD NASDAQ +38,85%
PERRIGO
11,370 USD NYSE -2,11%
REDWIRE
17,165 USD NYSE -7,54%
SELECTA BIOSCIEN
1,0700 USD NASDAQ +21,43%
SIRIUSXM HOLD
28,2275 USD NASDAQ +2,87%
TG THERAP
42,6400 USD NASDAQ +4,13%
TOLL BROTHERS IN
145,250 USD NYSE +5,90%
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