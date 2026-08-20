LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nordson, Nebius, Deere

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont restés globalement stables jeudi, les rendements des obligations d'État ayant rebondi après un répit en début de semaine, tandis que les marchés évaluaient les résultats de Walmart. .N

** Moderna Inc MRNA.O : ** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - Recul dû à des prises de bénéfices après des gains massifs suite aux résultats d’un essai clinique sur un vaccin contre le cancer nL4N44H0V2

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - Recul après des prévisions de résultats décevantes et le retrait des perspectives annuelles nL6N44H0G9

** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - Relève ses notes sur Michelin et Nokian Tyres, table sur une reprise des bénéfices malgré la hausse des coûts

nL6N44H0I9

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptos progressent alors que Trump exhorte le Congrès à adopter un projet de loi sur les cryptomonnaies nL4N44H0LC

** Walmart Inc WMT.O :

BUZZ - En baisse après des ventes comparables du deuxième trimestre inférieures aux estimations nL6N44H0K9

** Wolfspeed Inc WOLF.N :

BUZZ - En recul après un chiffre d’affaires en baisse au quatrième trimestre nL4N44H0NR

** Atour Lifestyle Holding Ltd ATAT.O :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre nL6N44H0M2

** Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :

BUZZ - En hausse après avoir obtenu l'autorisation de la FDA pour une thérapie génique ciblant une maladie métabolique rare

nL6N44H0MG

** Daqo New Energy Corp DQ.N :

BUZZ - Chute après des chiffres d'affaires inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N44H0N9

** Backblaze Inc BLZE.O :

BUZZ - Se stabilise après une augmentation de son émission d'obligations convertibles à hauteur de 175 millions de dollars

nL6N44H0NL

** Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O :

BUZZ - Recul après l'augmentation de la vente d'actions à 500 millions de dollars pour financer un médicament contre le diabète nL6N44H0OP

** Advance Auto Parts Inc AAP.N :

BUZZ - Chute suite à des prévisions de chiffre d'affaires annuel en baisse nL4N44H0VV

** Nordson Corp NDSN.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N44H0Z3

** Alibaba Group Holdings Ltd BABA.N :

BUZZ - Le titre recule après la baisse du résultat net trimestriel nL4N44H0PG

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - En hausse après l'augmentation du montant de l'émission d'obligations convertibles à 5 milliards de dollars

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** Deere & Co DE.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N44H0SP

** Edesa Biotech Inc EDSA.O :

BUZZ - En baisse suite à une émission d'actions et de bons de souscription d'une valeur de 25 millions de dollars

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