Les marchés américains en ordre dispersé avant la Fed, Boeing recule

(AOF) - Wall Street a clôturé en ordre dispersé cette deuxième séance de la semaine avant la décision de la Fed demain soir. Côté valeurs, le constructeur aéronautique Boeing a affiché un des plus forts replis du S&P 500 et du Dow Jones malgré la publication de résultats annuels globalement bons sur l'année 2025. Côté macro, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board ressort en forte baisse de 9,7 points à 84,5 en janvier. Le Dow Jones a perdu 0,83% à 49 003 points alors que le Nasdaq a gagné 0,91% à 23 817 points; Le S&P 500 a progressé de 0,41% à 6 978,60 points.

L'embellie se confirme pour Boeing après les fortes turbulences que l'avionneur américain a connu. L'année 2025 a marqué une étape significative de son redressement, se traduisant par une forte hausse du chiffre d'affaires et un retour à la rentabilité nette. Malgré la publication de résultats annuels globalement bons, l'action du constructeur aéronautique affichait en début d'après-midi un des plus forts replis du S&P 500 et du Dow Jones, perdant près de 2%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice de confiance du consommateur américain, compilé par le Conference Board, ressort en forte baisse de 9,7 points à 84,5 pour le mois qui s'achève, à comparer à 94,2 (révisé de 89,1 en estimation initiale) en décembre.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon a annoncé la fermeture de ses supermarchés Amazon Fresh et de ses supérettes Amazon Go, dans le cadre d'un recentrage stratégique sur ses enseignes les plus rentables. Certains de ces points de vente seront transformés en magasins Whole Foods Market, la chaîne bio acquise en 2017 pour 13,7 milliards de dollars. Cette décision fait suite à une évaluation interne visant à mieux répondre aux attentes des consommateurs dans un secteur alimentaire très concurrentiel.

American Airlines

American Airlines a dégagé un résultat net annuel de 237 millions d'USD en 2025 (supérieur aux attentes), contre 1362 millions d'USD un an plus tôt, soit une baisse de 82,6%. Le BPA ajusté ressort à 0,36 USD (vs 1,96 USD un an plus tôt). La compagnie se montre optimiste et anticipe une forte hausse de son BPA ajusté en 2026.

Ford

Ford Motor a annoncé mardi la promotion de Lisa Drake à la tête de sa nouvelle division énergétique, baptisée Ford Energy, la branche que le constructeur automobile a mise en place afin de lancer ses activités dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), un projet qui avait été officialisé en décembre dernier.

General Motors

Au quatrième trimestre, General Motors a vu ses revenus reculer de 5,1%, à 45,287 milliards d'USD, tandis que la perte nette attribuable aux actionnaires s'est élevée à 3,310 milliards d'USD, soit une dégradation de 11,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Meta

Meta a signé un contrat pouvant atteindre 6 MdsUSD avec Corning pour sécuriser ses câbles optiques. Cet accord stratégique majeur avec le spécialiste du verre technique vise à soutenir le déploiement des infrastructures de calcul du géant des réseaux sociaux.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group publie un BPA ajusté de 2,11 USD au titre des trois derniers mois de 2025, à peu près conforme à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un profit des opérations en chute de 95% à 400 millions d'USD.

UPS

Sur l'année 2025, UPS a dévoilé des résultats en repli. Sur cette période, l'entreprise internationale de livraison et de logistique a généré un chiffre d'affaires de 88,7 milliards de dollars contre 91,1 MdsUSD en 2024. Le bénéfice d'exploitation ressort à 7,9 MdsUSD contre 8,5MdsUSD il y a un an. La marge d'exploitation s'élève à 8,9% contre 9,3% l'année précédente. Le bénéfice par action est de 6,56 USD contre 6,75 USD.

UPS prévoit de supprimer 30 000 emplois opérationnels supplémentaires en 2026, dans le cadre de son plan de redressement et de la fin progressive de son partenariat avec Amazon. Cette annonce intervient après une première vague de 48 000 suppressions en 2025, dépassant largement l'objectif initial de 20 000 postes. Le groupe cherche à réduire ses coûts variables, notamment en diminuant de 25 millions le nombre d'heures opérationnelles liées aux activités avec Amazon.