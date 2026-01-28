L'autorité de régulation britannique propose de modifier le moteur de recherche de Google pour les éditeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Google aux paragraphes 2 à 4)

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a proposé mercredi un ensemble de mesures visant à améliorer les services de recherche de Google dans le pays, notamment en veillant à ce que les éditeurs bénéficient d'un traitement plus équitable en ce qui concerne l'utilisation de leur contenu dans les aperçus d'IA du moteur.

Google GOOGL.O a déclaré en réponse qu'il "étudiait" la possibilité de mettre à jour ses contrôles afin de permettre aux sites de se désengager spécifiquement des fonctions d'IA génératrice de recherche.

"Tout nouveau contrôle doit éviter de briser la recherche d'une manière qui conduirait à une expérience fragmentée ou déroutante pour les gens", a déclaré Google.

"Nous sommes convaincus que nous pourrons trouver une solution qui offrira encore plus de choix aux propriétaires de sites web et aux éditeurs, tout en veillant à ce que les internautes continuent à bénéficier de l'expérience de recherche la plus utile et la plus innovante possible."

Google a été la première entreprise à être visée par les nouveaux pouvoirs de l'autorité de régulation pour lutter contre la domination des grandes entreprises technologiques, lorsqu'elle a désigné Google comme ayant un "statut de marché stratégique" en octobre , ce qui lui permet d'intervenir sur certaines questions.