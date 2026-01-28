 Aller au contenu principal
Sanofi entre au capital de la biotech française Sensorion
information fournie par Boursorama avec AFP 28/01/2026 à 11:08

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La société française Sensorion, qui développe des thérapies géniques dans les troubles auditifs, a annoncé mercredi avoir sécurisé un nouveau financement de 60 millions d'euros, marqué par l'entrée à son capital du géant pharmaceutique Sanofi à hauteur de 20 millions d'euros.

Après cette augmentation de capital par actions nouvelles, Sanofi détiendra 13,9% du capital, selon les informations dont dispose Sensorion.

L'opération est soutenue par des investisseurs existants (Redmile, Artal, et Sofinnova Partners) et de nouveaux investisseurs américains spécialisés dans le secteur de la santé, notamment Cormorant Asset Management, Coastlands Capital et Sphera Healthcare, détaille son communiqué.

Les actions nouvelles ont été émises au prix de 0,28 euros, ce qui représente une décote de 0,4 % par rapport au dernier cours de clôture. Elles seront cotées sur le marché Euronext Growth à Paris fin janvier.

Ce financement permettra de faire progresser le portefeuille de thérapie génique de la société, notamment "les étapes clés du développement" de son programme ciblant la perte auditive associée à des mutations génétiques, selon le communiqué.

La levée de fonds prolonge la visibilité financière de la biotech jusqu'au premier semestre 2027 (contre jusqu'au cours du troisième trimestre 2026 avant l'opération).

A la suite de cette annonce, l'action Sensorion grimpait de 8,54% (à 0,305 euro) à la Bourse de Paris vers 10H40.

Début 2024, Sensorion avait levé 50,5 millions d'euros auprès d'investisseurs européens et américains.

