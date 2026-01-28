 Aller au contenu principal
Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix double son résultat d'exploitation annuel
information fournie par Boursorama avec AFP 28/01/2026 à 11:15

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi un résultat d'exploitation record en 2025, tiré par la forte augmentation de la demande mondiale en technologies pour développer l'intelligence artificielle (IA).

Le résultat d'exploitation de l'entreprise a bondi de 101% en 2025 par rapport à l'année précédente, à 47.200 milliards de wons (33 milliards de dollars).

"2025 est une année au cours de laquelle l'entreprise a une nouvelle fois démontré son leadership technologique au niveau mondial", a vanté SK hynix dans un communiqué de presse.

SK hynix et son concurrent Samsung figurent parmi les principaux producteurs mondiaux de puces mémoire, des composants essentiels au développement de l'IA et des centres de données qui alimentent ce secteur.

L'essor de l'IA a fait grimper les prix et les exportations de puces NAND et DRAM. La demande de puces mémoire à large bande passante (HBM), utilisées dans les serveurs IA, a explosé.

Profitant de l'expansion du secteur, les actions de SK hynix ont bondi d'environ 220% au cours des six derniers mois.

