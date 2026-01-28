 Aller au contenu principal
Guerre en Ukraine : 1,8 million de victimes militaires depuis 2022, selon une étude
information fournie par Boursorama avec Media Services 28/01/2026 à 11:33

Des soldats ukrainiens transportent le cercueil du militaire ukrainien Volodymyr Levkiv lors d'une cérémonie funéraire à Lviv (ouest de l'Ukraine) le 15 mai 2025. ( AFP / YURIY DYACHYSHYN )

"Le nombre total de victimes russes et ukrainiennes serait de 1,8 million et pourrait atteindre deux millions au printemps 2026" indique le Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 325.000 morts sur un total estimé à 1,2 million de victimes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a près de quatre ans, selon le CSIS. Cet organisme est un centre de recherche et d’influence américain en matière de politique étrangère. Il avait estimé, courant 2025, le nombre de victimes du conflit à 1 million pour Moscou (dont 250 000 morts) et 400 000 pour Kiev (dont 60 000 à 100 000 morts).

" Aucune grande puissance n'a subi autant de pertes humaines ou de victimes dans aucune guerre depuis la Seconde Guerre mondiale ", selon le CSIS, qui affirme que "les forces russes avancent remarquablement lentement sur le champ de bataille".

Kiev a également subi des pertes importantes. Le conflit a causé entre 500.000 et 600.000 victimes, parmi lesquelles 100.000 à 140.000 morts (entre février 2022 et décembre 2025), selon le groupe de réflexion. "Le nombre total de victimes russes et ukrainiennes serait de 1,8 million et pourrait atteindre deux millions au printemps 2026", a déclaré le CSIS.

2025, année "la plus meurtrière" en Ukraine depuis 2022

Selon un rapport de la mission de surveillance des droits humains de l'ONU en Ukraine publié au début du mois de janvier, l'année 2025 a été la "plus meurtrière" en Ukraine depuis la première année de l'invasion russe en 2022, avec plus de 2.500 civils tués.

Depuis le 24 février 2022, l'ONU a comptabilisé près de 15.000 civils ukrainiens tués et 40.600 blessés .

Mais le nombre réel de victimes est "probablement considérablement plus élevé ", notamment en raison de la difficulté d'accès à certaines zones, en particulier durant les premiers mois de l'invasion russe.

Guerre en Ukraine

