Les marchés à terme de Wall Street restent stables avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures: Dow en baisse de 0,03%, S&P 500 en hausse de 0,06%, Nasdaq en hausse de 0,12%

Warner Bros gagne après que Netflix a accepté d'acheter la société

US Sept PCE à 10:00 am ET

HPE chute en raison de la faiblesse des revenus des serveurs d'IA

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts pour une ouverture en demi-teinte vendredi, les investisseurs attendant un rapport sur l'inflation longtemps retardé qui pourrait façonner la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

L'accent est mis sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle du département du Commerce, la jauge d'inflation préférée de la Fed et la première publication de ce type depuis la fermeture du gouvernement pendant 43 jours qui a gelé les statistiques officielles. Le rapport est attendu à 10 heures (heure de l'Est).

Selon l'outil FedWatch de CME, 87 % des traders estiment que la Réserve fédérale réduira les coûts d'emprunt de 25 points de base lorsqu'elle se réunira ce mois-ci.

Les investisseurs s'attendent également à ce que la Fed procède à une nouvelle baisse de taux d'un quart de point d'ici juin 2026.

Les économistes interrogés par Reuters estiment que l'indice PCE devrait s'établir à 2,8 % en glissement annuel, soit un peu plus que les 2,7 % du mois d'août, et que les gains mensuels devraient rester stables à 0,3 %.

Dans le domaine des transactions, les actions de Warner Bros. Discovery WBD.O étaient en hausse de 4,3 % dans les échanges avant bourse après que Netflix NFLX.O a accepté d'acheter l'un des actifs les plus prisés d'Hollywood, vieux de plusieurs décennies, pour 72 milliards de dollars, mettant fin à une guerre d'enchères qui a duré des semaines.

Les actions du géant de la diffusion en continu ont baissé de 4,2 %.

"Il est très intéressant de constater que Netflix a remporté l'appel d'offres et que l'accent est mis sur la diffusion en continu, qui est l'activité de Netflix", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

À 08:36 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 14 points, ou 0,03%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 4 points, ou 0,06%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 30 points, ou 0,12%.

Le rapport PCE arrive quelques jours avant ce qui s'annonce comme l'une des réunions les plus controversées de la Fed depuis des années, alors que les décideurs politiques débattent de l'opportunité de réduire les coûts d'emprunt tout en pesant les preuves d'une inflation persistante contre le mandat d'un emploi maximum.

Les indicateurs secondaires montrent peu de signes d'un ralentissement imminent de l'embauche, donnant aux faucons de l'inflation de nouvelles munitions alors que la banque centrale cherche à progresser plus clairement vers son objectif de 2 %.

"En termes purement numériques, le camp en faveur de taux d'intérêt inchangés est actuellement légèrement en avance. Toutefois, les gouverneurs semblent pencher davantage en faveur d'une baisse des taux d'intérêt", a déclaré Jörg Krämer, économiste en chef de Commerzbank.

"Le facteur décisif sera probablement de savoir de quel côté penche le président de la Fed, Powell, et dans quelle mesure il réussira à persuader les autres membres de le suivre."

Pourtant, les remarques dovish de plusieurs décideurs politiques influents ces dernières semaines ont contribué à soutenir l'appétit pour le risque.

Les principaux indices de Wall Street sont en voie de réaliser des gains hebdomadaires modestes, l'indice de référence S&P 500 .SPX étant à environ 1 % de son record.

L'indice des petites capitalisations nationales .RUT s'est distingué en bondissant de 1,2 %, dépassant le marché plus large, les opérateurs se tournant vers les bénéficiaires de la baisse des taux d'intérêt.

Hewlett Packard Enterprise < HPE.N > a chuté de 9,7 % après avoir prévu des revenus inférieurs aux estimations pour le premier trimestre, en raison d'une baisse des revenus des serveurs d'intelligence artificielle due au fait que les clients reportent leurs commandes au second semestre de l'année.

Oklo OKLO.O a chuté de 5 % après que l'entreprise de technologie nucléaire a dévoilé un projet de vente d'actions pour un montant de 1,5 milliard de dollars.