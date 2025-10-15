Les marchés à terme de Wall Street progressent grâce à la hausse des valeurs des puces ; les résultats des banques sont à l'ordre du jour

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,43%, S&P 500 0,65%, Nasdaq 0,86%

Bank of America progresse après une hausse des bénéfices

Les fabricants de puces américains gagnent après les résultats d'ASML

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.) par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé mercredi, les fabricants de puces se redressant après les résultats trimestriels d'ASML, tandis que les investisseurs ont analysé les nouveaux résultats des grandes banques après les rapports solides des prêteurs qui ont contribué à faire monter les marchés au cours de la session précédente.

Les actions de Bank of America BAC.N ont augmenté de 3,8% avant le marché après que la deuxième plus grande banque américaine ait fait état d'une augmentation du bénéfice du troisième trimestre grâce à ses activités de conseil pour de méga-opérations.

Morgan Stanley MS.N a augmenté de 2,4% avant sonrapport du troisième trimestre qui conclura les résultats des principaux prêteurs.

Un jour plus tôt, des prêteurs tels que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont fait état de performances solides dans le domaine de la banque d'investissement et ont prédit que l 'activité continuerait à se développer.

Les analystes prévoient une croissance des bénéfices au troisième trimestre de 9,2 % en glissement annuel, soit un peu plus que les 8,8 % prévus précédemment, selon les données LSEG I/B/E/S de mardi.

Les actions des fabricants américains de puces ont augmenté avant le marché après qu'ASML ASML.AS ASML.O ait annoncé des commandes et un résultat d'exploitation supérieurs aux attentes du marché pour le troisième trimestre. Les actions américaines d'ASML ont augmenté de 4,4%.

Micron Technology MU.O a augmenté de 2,8%, Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 3,2%, tandis qu'Intel INTC.O et Nvidia

NVDA.O ont ajouté 2% et 2,5% respectivement.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à des baisses de taux mardi en déclarant que le marché du travail américain restait embourbé dans un marasme de faibles embauches et de faibles licenciements.

Il a déclaré que l'absence de données économiques officielles en raison de la fermeture du gouvernement n'a pas empêché les décideurs politiques d'être en mesure d'évaluer les perspectives économiques, du moins pour l'instant.

"Powell a souligné les risques croissants de baisse du marché du travail américain, qui ont essentiellement motivé la baisse des taux de septembre... les investisseurs restent convaincus que la baisse des taux du 29 octobre est un pari plutôt sûr à ce stade", a déclaré Achilleas Georgolopoulos, analyste principal de marché chez XM, dans une note.

Les marchés s'attendent actuellement à une réduction d'un quart de point lors de la réunion de la Fed des 28 et 29 octobre et à une autre lors de la prochaine réunion de la banque centrale en décembre, suivie de trois autres réductions l'année prochaine, selon les données de LSEG.

A 06:55 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 199 points, soit 0,43%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 43,5 points, soit 0,65%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 212,25 points, soit 0,86%.

Une série de responsables de la Fed , dont les gouverneurs Stephen Miran et Christopher Waller, le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic et le patron de la Fed de Kansas City Jeffrey Schmid, devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

Le Livre Beige de la Fed sur l'état de l'économie, prévu à 14h00 ET, est également sur le radar.

Par ailleurs, le président Donald Trump a déclaré mardi que Washington envisageait de rompre certains liens commerciaux avec la Chine, notamment en ce qui concerne l'huile de cuisson. Cette déclaration est intervenue après que les deux pays ont commencé à imposer des droits portuaires à titre réciproque , ce qui a renforcé les inquiétudes concernant la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Le Fonds monétaire international a légèrement relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 mardi, mais a averti qu'une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait ralentir la production de manière significative.

Parmi les autres valeurs, Dollar Tree DLTR.O a gagné 2,8% après que la société a prévu un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street.

Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or ont progressé alors que les prix des lingots ont dépassé pour la première fois les 4 200 dollars l'once.

Newmont NEM.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold

HMY.N ont gagné entre 1,2% et 4%.