Terres rares : la Chine défend ses contrôles au nom des pratiques internationales

Un homme au volant d'une chargeuse frontale déplace de la terre contenant des minéraux de terres rares pour être chargé dans un port de Lianyungang, dans la province du Jiangsu (Est de la Chine), en vue de son exportation vers le Japon. Photographie prise le 5 septembre 2010. ( AFP / STR )

Pékin a revendiqué ce mercredi des contrôles conformes "aux pratiques internationales" et propose de "renforcer le dialogue" avec ses partenaires commerciaux.

"La Chine met en œuvre des contrôles en conformité avec la loi afin de sauvegarder la paix globale et la stabilité régionale et pour remplir ses obligations internationales comme la non-prolifération", a dit lors d'un point presse quotidien un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian. "Cela est aussi conforme aux pratiques internationales", a-t-il assuré.

"Nous sommes désireux de renforcer le dialogue et les échanges avec tous les pays sur les contrôles aux exportations pour maintenir la sécurité et la stabilité de la production mondiale et des chaînes d'approvisionnement", a-t-il ajouté.

Washington inflige de nouveaux droits de douane à Pékin

La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, essentielles pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement . Elles sont l'un des grands enjeux de la confrontation commerciale en cours avec les États-Unis, mais aussi des tensions avec l'Union européenne.

La Chine a instauré en avril un système de licences pour certaines exportations de terres rares, provoquant des tensions dans les chaînes d'approvisionnement. Elle a annoncé jeudi 9 octobre de nouveaux contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares.

Le lendemain, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur , à partir du 1er novembre "ou avant" . L'Union européenne a annoncé ce mardi qu'elle allait discuter avec ses partenaires du G7 d'une "réponse coordonnée" aux restrictions chinoises sur les exportations de technologies liées aux terres rares.

"C'est la Chine contre le reste du monde"

Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le ministre des Finances Scott Bessent a réaffirmé la position des Etats-Unis concernant les restrictions mises en place par la Chine concernant les terres rares.

"Ne vous y trompez pas, c'est la Chine contre le reste du monde" a-t-il déclaré. "Nous n'allons pas laisser un groupe de bureaucrates à Pékin tenter de contrôler les chaînes de production mondiale" a-t-il ajouté en présence du représentant au commerce Jamieson Greer.

"Pour être clair, cela n'est pas un sujet seulement pour les Etats-Unis (...) c'est une manoeuvre de coercition économique sur tous les pays du monde", a affirmé Jamieson Greer.

"Nos alliés devraient comprendre que nous devons travailler ensemble", a repris son collègue, Scott Bessent.