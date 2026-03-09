Les marchés à terme de Wall Street chutent, le conflit au Moyen-Orient alimentant les inquiétudes sur l'inflation

* Futures en baisse: Dow 1,60%, S&P 500 1,40%, Nasdaq 1,56%

* Le prix du pétrole bondit de plus de 25 %, approchant les 120 dollars le baril

* Les valeurs des voyages et des banques sont durement touchées, les valeurs de l'énergie augmentent

* Les perspectives de taux d'intérêt de la Fed sont compliquées par les coûts de l'énergie

(Le point sur les actions avant la mise sur le marché)

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1 % lundi en raison de la hausse des prix du pétrole, exacerbant les craintes d'inflation alors que les hostilités au Moyen-Orient sont entrées dansleur dixième jour.

Les tensions géopolitiques se sont aggravées après que l'Iran a nommé Mojtaba Khamenei comme successeur de son père, Ali Khamenei, au poste de guide suprême - une décision considérée comme un signal clair que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes à Téhéran.

Les prix du brut ont bondi de plus de 25 %, atteignant un peu moins de 120 dollars le baril, mais ont réduit leurs gains après la publication d'un rapport indiquant que les ministres des finances du Groupe des Sept (G7) et l'Agence internationale de l'énergie discuteront d'une libération conjointe des réserves pétrolières d'urgence, et que Saudi Aramco a proposé un approvisionnement rapide en brut par le biais d'une série d'appels d'offres peu fréquents.

Un conflit prolongé au Moyen-Orient survient également à la suite des données de la semaine dernière qui ont reflété un affaiblissement du marché de l'emploi, alors que l'activité économique plus large a augmenté, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant la stagflation.

"Les marchés boursiers se sont empressés de rattraper toutes les nouvelles, mais le risque d'une récession américaine et mondiale s'accroît considérablement à mesure que l'inflation augmente", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

"Bien qu'une libération coordonnée des réserves de pétrole apporte un soulagement temporaire, il s'agit d'une réponse limitée, qui n'est pas à la hauteur de la perte de production de pétrole due à la fermeture d'Ormuz et à l'arrêt de la production dans la région."

Les valeurs du secteur du voyage qui ont été les plus touchées la semaine dernière ont également été les plus touchées lundi.

Alaska Air ALK.N et United Airlines UAL.O ainsi que les titres de croisières tels que Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont chuté d'environ 4% chacun dans les échanges avant bourse.

Les grandes banques, considérées comme l'épine dorsale de toute économie, ont également été touchées, JPMorgan Chase

JPM.N , Citigroup C.N et Bank of America BAC.N ayant perdu plus de 2 % chacune.

La hausse des prix de l'énergie a stimulé les actions de Diamondback FANG.O et d'APA APA.O qui ont grimpé de plus de 3 % chacune, tandis qu'Occidental OXY.N a ajouté 2 %.

À 4:42 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 758 points, ou 1,60%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 94,5 points, ou 1,40%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 385 points, soit 1,56%.

L'indice de volatilité Cboe .VIX , l'indicateur le plus regardé de Wall Street pour mesurer l'anxiété des investisseurs, a bondi de 5,16 points pour atteindre 34,62, son plus haut niveau depuis avril 2025.

Les prix des valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont également été mis sous pression, les investisseurs se ruant sur le dollar américain =USD . Les actions des sociétés minières telles que Endeavour Silver

EXK.N ont chuté de 6 % et Barrick Mining B.N a perdu 3 %.

Contrairement à la tendance, les sociétés de défense telles que RTX RTX.N ont augmenté de 1% et AeroVironment AVAV.O de 2,3%.

La flambée des coûts de l'énergie est susceptible de compliquer les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt, à un moment où l'accent a été mis davantage sur la consolidation du marché du travail.

Les décideurs politiques ont largement exprimé la nécessité d'attendre et d'évaluer les répercussions sur l'économie avant de décider de la politique monétaire. Toutefois, le rendement du bon du Trésorà deux ans US2YT=RR , qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt , a brièvement atteint son niveau le plus élevé depuis la fin novembre.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont chuté de 2,5 %, ce qui représente une baisse de 10 % par rapport à leurs plus hauts niveaux historiques. Une chute de 10 % est communément appelée "territoire de correction" pour les indices.

La faiblesse du rapport sur l'emploi de vendredi a renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de25 points de base en juin. Cependant, les traders ont maintenant repoussé ces prévisions à septembre ou octobre, selon les données compilées par LSEG.

La semaine dernière, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,95 %, marquant ainsi sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début du mois d'avril 2025. Le S&P 500 a chuté de 1,33 %, enregistrant sa pire semaine depuis la mi-octobre, tandis que le Russell 2000 a affiché sa plus forte perte hebdomadaire depuis le début du mois d'août.

Les marchés sont confrontés à une semaine cruciale, riche en publications économiques à fort enjeu. Les chiffres des créations d'emplois, les données sur les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - et une deuxième estimation du PIB trimestriel sont attendus cette semaine.