Les marchés à terme de Wall Street chutent, le conflit au Moyen-Orient alimentant les inquiétudes sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 1,18%, S&P 500 1,05%, Nasdaq 1,13%

* Les prix du pétrole s'envolent, approchant les 120 dollars le baril

* Les valeurs du voyage et des banques sont durement touchées, les valeurs de l'énergie augmentent

* Les perspectives de taux d'intérêt de la Fed sont compliquées par les coûts de l'énergie

(Mise à jour des prix tout au long, ajout de la perspective des courtiers) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1 % lundi, alors que les prix du pétrole ont grimpé, exacerbant les craintes d'inflation alors que les hostilités au Moyen-Orient sont entrées dans leur dixième jour.

Les tensions géopolitiques se sont aggravées après que l'Iran a nommé Mojtaba Khamenei , fils de feu Ali Khamenei, au poste de dirigeant suprême - une décision considérée comme un signal clair que les partisans de la ligne dure restent fermement au pouvoir à Téhéran.

Les prix du brut ont grimpé jusqu'à un peu moins de 120 dollars le baril, mais se sont détendus lorsque les gouvernements , y compris ceux du Groupe des Sept(G7) et l'Arabie saoudite, ont entamé des discussions sur les mesures à prendre pour limiter la hausse des coûts de l'énergie en augmentant l'offre de pétrole.

Les données de la semaine dernière, qui reflétaient un affaiblissement du marché de l'emploi , parallèlement à une augmentation de l'activité économique en général, ont exercé une pression supplémentaire sur le marché, alors que les craintes de stagflation augmentaient.

"Les marchés boursiers se sont empressés de rattraper toutes les nouvelles, mais les risques de récession aux États-Unis et dans le monde augmentent considérablement en raison de la hausse de l'inflation", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

"Bien qu'une libération coordonnée des réserves de pétrole apporte un soulagement temporaire, il s'agit d'une réponse limitée, qui n'est pas à la hauteur de la perte de production de pétrole due à la fermeture d'Ormuz et à l'arrêt de la production dans la région

Les valeurs du secteur du voyage, qui ont été les plus touchées par la chute des cours la semaine dernière, ont également été les plus durement touchées lundi .

Alaska Air ALK.N et United Airlines UAL.O , ainsi que les titres de croisière tels que Carnival Corp CCL.N et Royal Caribbean Cruises RCL.N , ont chuté de 3% chacun dans les échanges avant bourse.

Les grandes banques, considérées comme l'épine dorsale de toute économie, ont également été touchées, Morgan Stanley

MS.N et Citigroup C.N ayant perdu plus de 2 % chacune.

Une période prolongée de hausse des prix du pétrole pourrait peser sur les actions cette année, a déclaré Goldman Sachs, avertissant que chaque baisse d'un point de pourcentage de la croissance économique pourrait réduire les bénéfices du S&P 500 de 4 %.

La hausse des prix de l'énergie a stimulé les actions de Diamondback FANG.O et APA APA.O qui ont grimpé de plus de 2% chacune, tandis qu'Occidental OXY.N a ajouté 1,4%.

À 06:43 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 561 points, ou 1,18%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 70,75 points, ou 1,05%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a baissé de 278,25 points, soit 1,13%.

L'indice de volatilité Cboe .VIX , l'indicateur de la peur à Wall Street, était à 32,14, son plus haut niveau depuis avril 2025.

Les prix des valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont également été mis sous pression, les investisseurs se précipitant sur le dollar américain =USD . Les actions des sociétés minières telles que Endeavour Silver

EXK.N et Barrick Mining B.N ont perdu environ 2,7 % chacune.

Contrairement à la tendance, les sociétés de défense telles que RTX RTX.N ont augmenté de 1,5 % et AeroVironment AVAV.O de 1,4 %.

La flambée des coûts de l'énergie complique le travail des banques centrales mondiales , et pour la Réserve fédérale, les déclencheurs d'inflation sont susceptibles de faire l'objet d'une plus grande attention.

Les décideurs politiques ont jusqu'à présent exprimé le besoin d'attendre et d'évaluer les répercussions de la hausse des coûts de l'énergie sur l'économie avant de décider de la politique monétaire. Cependant, le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR a augmenté et a brièvement touché son plus haut niveau depuis fin novembre, reflétant les investisseurs qui anticipent des taux d'intérêt élevés.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont chuté de 2 % et ont brièvement marqué une baisse de 10 % par rapport à leurs plus hauts niveaux historiques. Une chute de 10 % est généralement considérée comme une correction pour les indices.

La faiblesse du rapport sur l'emploi de vendredi a renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en juin. Toutefois, les traders ont désormais repoussé ces prévisions à septembre ou octobre, selon les données compilées par le LSEG.

La semaine dernière, les baisses les plus importantes ont été enregistrées par le Dow Jones, qui a connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois d'avril 2025, tandis que le Russell 2000 .RUT a affiché sa plus forte perte hebdomadaire depuis le début du mois d'août.

Les marchés sont confrontés à une semaine riche en données, y compris les ouvertures de postes, les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - et une deuxième estimation du PIB trimestriel.