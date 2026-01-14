Les marchés à terme de Wall Street baissent avant les résultats des grandes banques

Les résultats de Citigroup, Bank of America et Wells Fargo sont attendus

Les indices des moyennes et petites capitalisations surpassent celui des grandes capitalisations du S&P 500

Les discours de la Fed pourraient fournir des indices sur la trajectoire future des taux d'intérêt

Futures en baisse: Dow 0,17%, S&P 500 0,17%, Nasdaq 0,22%

Les contrats à terme d'indices boursiers américains ont baissé mercredi, alors que les investisseurs se préparaient aux résultats de Citigroup, Bank of America et Wells Fargo, et que les données sur les ventes au détail et les prix à la production, attendues plus tard dans la journée, devraient offrir un nouvel aperçu de la santé de l'économie.

Les actions de Bank of America BAC.N ont légèrement augmenté, tandis que Wells Fargo WFC.N et Citigroup C.N ont légèrement baissé dans les échanges de pré-marché avant leurs résultats. Cela intervient un jour après que les dirigeants de JPMorgan JPM.N ont averti qu'un plafond proposé pour les taux d'intérêt des cartes de crédit pourrait gravement nuire aux consommateurs et entraîner une baisse des valeurs financières, ce qui affecterait les actions financières.

Les analystes s'attendent à ce que les grandes banques américaines affichent une hausse des commissions de banque d'investissement en raison d'une reprise des transactions.

Les principaux indices de Wall Street ont stagné cette semaine après que le Dow et le S&P 500 ont atteint des niveaux record, les traders attendant les résultats du quatrième trimestre pour voir s'ils répondent aux attentes élevées.

Les analystes prévoient que les sociétés du S&P 500 enregistreront une croissance moyenne des bénéfices de 8,8 % en glissement annuel au quatrième trimestre, ce qui portera l'expansion du résultat net à 13,2 % pour l'ensemble de l'année 2025, selon les données de l'IBES LSEG.

À 5:10 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 étaient en baisse de 12,25 points, soit 0,17%, le Dow E-minis YMcv1 étaient en baisse de 83 points, soit 0,17%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 étaient en baisse de 57,25 points, soit 0,22%.

Après que la hausse attendue des prix à la consommation en décembre a maintenu intacts les paris de réduction des taux pour la seconde moitié de l'année, les investisseurs surveillent maintenant les publications sur les prix à la production et les ventes au détail de mercredi, ainsi que les discours des membres votants de la Fed John Williams, Anna Paulson, Stephen Miran et Neel Kashkari.

Les taux d'intérêt devraient rester inchangés pendant la majeure partie du premier semestre 2026, y compris lors de la réunion de janvier de la Fed, à condition que l'inflation et la croissance restent stables. Les opérateurs continuent de s'attendre à au moins deux réductions plus tard dans l'année, selon les données du LSEG.

Entre-temps, les ministres des affaires étrangères danois et groenlandais rencontreront le vice-président américain JD Vance à la Maison Blanche plus tard dans la journée, après des semaines de menaces du président Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome du Danemark.

Jusqu'à présent, les marchés ont largement ignoré les risques géopolitiques tels que le renversement du dirigeant vénézuélien par les États-Unis, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle et les résultats du quatrième trimestre ayant propulsé les indices américains vers de nouveaux sommets.

Le rallye record du marché boursier montre également des signes précoces de généralisation cette année, les moyennes capitalisations du S&P 400 .IDX et les petites capitalisations du S&P 600 .SPCY surpassant les grandes capitalisations du S&P 500 .SPX depuis le début de l'année.

Palo Alto Networks PANW.O et Fortinet FTNT.O ont chuté respectivement de 3,3 % et de 2,5 % avant la cloche après que des sources ont déclaré à Reuters que les autorités chinoises ont demandé aux entreprises nationales de cesser d'utiliser certains logiciels de cybersécurité américains et israéliens en raison de problèmes de sécurité nationale.