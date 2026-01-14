Grèce: démission du chef de l'aviation civile après la panne dans l'espace aérien le 4 janvier

Des passagers devant un panneau d'information affichant de nombreux vols annulés, à l'aéroport de Thessalonique en Grèce le 4 janvier 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )

Le chef du service de l'aviation civile grecque (Ypa) George Saounatsos a démissionné mercredi après la panne majeure survenue le 4 janvier dans l'espace aérien grec ayant provoqué annulations et retards de vols dans tous les aéroports du pays, selon le ministère des Transports et des Infrastructures.

"Georges Saounatsos a soumis sa démission au ministre des Transports et des Infrastructures, Christos Dimas", a indiqué un bref communiqué ministériel.

La décision est intervenue quelques heures après qu'un rapport officiel sur l’incident a imputé la panne à une "technologie obsolète" à l'aéroport international d’Athènes, le principal aéroport du pays et l'une destinations touristiques les plus prisées au monde.

Selon l'YPA, la défaillance a commencé le 4 janvier à 06H59 GMT, lorsque plusieurs fréquences radio desservant l’espace aérien d’Athènes ont été frappées par un brouillage continu "de bruit".

L’aéroport international d’Athènes a accueilli l’an dernier près de 34 millions de passagers, soit une hausse de 6,7% par rapport à l’année précédente.

Des centaines de vols ont dû être déroutés vers des pays voisins, annulés ou retardés.

L'aviation civile YPA a alors qualifié le problème de "sans précédent".

Des responsables ont assuré que l’espace aérien d’Athènes avait été rapidement dégagé et que la sécurité des vols n’avait pas été compromise. Le système s'est rétabli progressivement après 10H30 GMT revenant à un fonctionnement normal à vers 15H00 GMT.

Aucun signe de cyberattaque ou de sabotage intentionnel n’a été détecté, a indiqué la YPA.

Une vaste rénovation des infrastructures, d’un coût de 300 millions d’euros est actuellement en cours comprenant des émetteurs numériques qui seront livrés cette année.