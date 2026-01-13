Les marchés à terme de Wall Street baissent alors que JPMorgan lance la saison des résultats ; un test d'inflation se profile à l'horizon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures en baisse: Dow 0,01%, S&P 500 0,11%, Nasdaq 0,26%

JPMorgan Chase annonce un bénéfice inférieur au 4ème trimestre

Les investisseurs attendent les données sur l'inflation à 8:30 a.m. ET

(Mise à jour des prix, des résultats de JPMorgan et de Delta) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'inflation pour obtenir de nouveaux indices sur l'évolution des taux d'intérêt, tandis que les résultats du quatrième trimestre de JPMorgan Chase ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats.

Les actions de JPMorgan JPM.N étaient en hausse de 1,1% dans les échanges agités du premier marché après que le bénéfice trimestriel de la banque ait battu les estimations, mais a été affaibli par une charge exceptionnelle liée à son accord avec Goldman Sachs pour reprendre le partenariat de carte de crédit d'Apple .

D 'autres grandes banques, dont les rapports sont attendus plus tard dans la semaine, devraient afficher des résultats trimestriels plus élevés , aidées par une reprise des transactions.

BNY BK.N a relevé son objectif pour une mesure clé de la rentabilité, mais les actions de la banque dépositaire ont glissé de 0,6 %.

Les actions de Delta Air Lines DAL.N ont chuté de 5,6 %, même si le transporteur a prévu une croissance de ses bénéfices d'environ 20 % en 2026.

La faiblesse s'est étendue à l'ensemble du secteur, avec United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O qui ont chacune baissé d'environ 3 %.

À 6:55 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 11 points, ou 0,01%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 7,5 points, ou 0,11% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 67,25 points, ou 0,26%.

LES PERSPECTIVES DE TAUX D'INTÉRÊT EN LIGNE DE MIRE

Les marchés se préparent à la prochaine lecture de l'inflation à 8h30 ET, avec les données de décembre qui devraient montrer que les prix à la consommation augmentent à nouveau, un résultat qui renforcerait l'argument pour la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt lors de la réunion des décideurs plus tard ce mois-ci.

Wall Street a commencé la semaine sur le recul après que les procureurs américains ont ouvert une enquête criminelle impliquant le président de la Fed Jerome Powell, suscitant de nouvelles inquiétudes sur l'indépendance de la banque centrale et attirant de vives critiques de la part d'éminents républicains.

Le marché a rebondi au cours de la séance, les gains des géants de la technologie et de Walmart WMT.O ayant permis au S&P 500 et au Dow de clôturer sur de nouveaux records.

Les investisseurs ont largement ignoré les préoccupations géopolitiques, notamment l'action militaire américaine et la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro il y a dix jours, car l'accent mis sur l'intelligence artificielle et les attentes de bénéfices solides ont propulsé les indices vers de nouveaux sommets.

Les valorisations exorbitantes ont poussé les investisseurs vers les actions de petite capitalisation , qui ont surperformé les marchés plus larges depuis le début de l'année, bien qu'il reste à voir si la tendance va durer.

Les stratèges du BlackRock Investment Institute s'attendent à ce que l'écart entre les bénéfices des sept géants de la technologie et ceux du reste du marché continue de se réduire, à ce que les secteurs économiquement sensibles augmentent et à ce que les gains de productivité liés à l'intelligence artificielle contribuent à compenser les baisses de bénéfices des entreprises.

Le Russell 2000 .RUT a gagné 6,2 % au cours des sept premiers jours de bourse de 2026, contre une hausse de 1,9 % pour le S&P 500.

Les actions d'Intel INTC.O ont augmenté de 3,4 % et celles d'AMD AMD.O ont gagné 1,9 % après que KeyBanc a relevé les actions des deux fabricants de puces à "surpondérer".