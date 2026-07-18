Les manifestations contre les centres de données aux États-Unis prennent une ampleur nationale alors que la contestation s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* HumansFirst prévoit d'organiser des manifestations samedi dans au moins 125 villes des États-Unis

* Seuls 14 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à l'implantation d'un centre de données dédié à l'IA dans leur communauté, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en juin

* Le Texas devrait accueillir 16 manifestations, soit le plus grand nombre de tous les États

par Valerie Volcovici et Lisa Baertlein

Les opposants à l'expansion rapide des centres de données prévoient d'organiser samedi des manifestations dans au moins 125 villes à travers les États-Unis. Il s'agit de la première initiative nationale coordonnée visant à canaliser la colère suscitée par l'expansion des infrastructures d'IA, qui s'est accélérée au cours de l'année écoulée et a bouleversé la vie politique locale. Ces manifestations sont coordonnées par un groupe citoyen appelé HumansFirst, cofondé par un ancien dirigeant du Tea Party moderne qui a comparé l’opposition croissante aux centres de données au mouvement populiste de droite apparu en 2009 pour protester contre ce qu’il considérait comme une fiscalité excessive et une ingérence excessive du gouvernement.

Les manifestants s’opposeront à ce que HumansFirst qualifie de développement « irresponsable » des centres de données et d’« atteinte inacceptable à notre liberté ». Les communes et les comtés ont été en première ligne de l’opposition aux projets de centres de données qui, dans certains cas, ont reçu le feu vert après que des élus locaux ont signé des accords de confidentialité avec les promoteurs, malgré la résistance des habitants ou l’absence de contrôle réglementaire. Aujourd’hui, les responsables politiques aux niveaux régional et national s’efforcent de répondre à la colère grandissante des électeurs face à la menace d’une hausse des factures d’électricité , au détournement de précieuses ressources en eau et à la pollution . L’opposition aux centres de données figure parmi les rares sujets qui rassemblent les Américains au-delà des clivages idéologiques: selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en juin , seul un tiers des Américains approuve le rythme de construction des centres de données aux États-Unis. Seuls 14 % des personnes interrogées seraient favorables à la construction d’un centre de données dans leur commune pour soutenir des projets d’intelligence artificielle destinés à des entreprises technologiques telles que Meta META.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et xAI d’Elon Musk.

La Data Center Coalition, association professionnelle et groupe de pression du secteur, n’a pas immédiatement commenté ces manifestations. Elle avait précédemment déclaré à Reuters que les centres de données s’engageaient à être des voisins responsables au sein des communautés où ils opèrent.

LES ÉTATS ROUGES ET BLEUS REPRÉSENTÉS Bien qu’Amy Kremer, cofondatrice de HumansFirst, ait comparé cette situation aux débuts du mouvement conservateur Tea Party en 2009, elle a précisé que la colère contre les centres de données n’était pas partisane.

« Ils se sont simplement réveillés un jour en découvrant qu’ils allaient avoir cette monstruosité dans leur communauté, et ils n’en veulent pas », a déclaré Mme Kremer, qui a prédit que les centres de données seraient un enjeu déterminant lors des élections de mi-mandat de novembre et de la course à la présidence de 2028. Mme Kremer a critiqué les républicains pour avoir donné carte blanche aux géants de la tech, mais elle-même et certains organisateurs ont également précisé qu’ils ne soutenaient pas des mesures telles que les moratoires sur les autorisations de centres de données adoptés par l’État démocrate de New York . Les organisateurs ont notamment indiqué qu’ils souhaitaient que le processus de développement soit transparent, que les ressources et la santé environnementale soient protégées, que la communauté bénéficie d’avantages tels que la création d’emplois syndiqués bien rémunérés, et qu’un moyen soit mis en place pour demander des comptes aux promoteurs s’ils ne tiennent pas leurs promesses.

Vendredi en fin de journée, le Texas, bastion républicain et pôle d’attraction pour le développement de centres de données, était en passe d’enregistrer le plus grand nombre de manifestations, avec 16. La Géorgie, État clé, en comptait 11, tandis que la Californie (démocrate), la Floride (républicaine) et la Pennsylvanie, État indécis, en comptaient chacune 7.

Eva Cardona, 31 ans, militante pour la première fois et se décrivant elle-même comme une « nomade politique », organise une manifestation au Texas.

« J’entendais parler de l’IA non réglementée et cette croissance rapide m’inquiétait. Je voulais agir de manière plus concrète qu’en me contentant d’une simple publication sur Facebook », a déclaré Hickman.

Ivan DelSol, 54 ans, de tendance de gauche, participe à l’organisation d’une manifestation dans le comté d’Imperial, dans le désert californien, où un projet de centre de données pourrait consommer 260 millions de gallons d’eau par an provenant du fleuve Colorado.

« C’est une véritable dystopie d’utiliser autant d’eau douce pour l’IA », a déclaré DelSol.

Bien que l’eau soit souvent citée comme l’une des principales préoccupations du public, en particulier dans les régions confrontées à un stress hydrique, le secteur des centres de données affirme que sa consommation d’eau n’est pas aussi importante que celle d’autres secteurs.