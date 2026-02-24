Les majors pétrolières exploitant le gisement kazakh de Kashagan déposent une demande d'arbitrage à la suite d'une amende de 4,6 milliards de dollars

Dernier épisode en date d'un réseau croissant de litiges dans l'industrie énergétique du Kazakhstan

Le gouvernement kazakh a infligé une amende pour l'incident lié au soufre survenu en 2022

Les actionnaires comprennent Shell, Total, Eni, Exxon et CNPC

Shell SHEL.L , TotalEnergies

TTEF.PA , Eni ENI.MI , Exxon XOM.N et d'autres actionnaires du champ pétrolifère de Kashagan au Kazakhstan ont déposé une demande d'arbitrage contre une amende environnementale de 2023 d'une valeur d'environ 4,6 milliards de dollars, a déclaré le consortium mardi, le dernier en date d'un réseau croissant de litiges juridiques complexes dans l'industrie des hydrocarbures du pays. Début 2023, le gouvernement du Kazakhstan a infligé au consortium connu sous le nom de NCOC une amende de 2 300 milliards de tenges - d'une valeur de 5,4 milliards de dollars à l'époque - pour des violations écologiques liées à une inspection effectuée l'année précédente dans les installations de traitement du gaz de Kashagan, au cours de laquelle les autorités ont déclaré avoir découvert des volumes excessifs de soufre toxique sur le site.

NCOC comprend également KazMunayGas, le japonais Inpex

1605.T et le chinois CNPC CNPET.UL . Le Kazakhstan s'oppose depuis des années aux compagnies pétrolières internationales au sujet des coûts, en déposant des demandes d'indemnisation de plusieurs milliards de dollars à leur encontre. Le directeur général de Shell, Wael Sawan, a déclaré ce mois-ci que le groupe suspendrait ses investissements dans le pays en raison des litiges juridiques.

"Nous considérons que la conduite de la République concernant une prétendue violation de permis pour le stockage de soufre ne respecte pas les obligations de la République en vertu des traités internationaux d'investissement, y compris son obligation d'accorder un traitement juste et équitable à ses investisseurs", a déclaré NCOC dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

"Les opérations de traitement du soufre de NCOC ont été menées en conformité avec les lois du Kazakhstan, et NCOC disposait des permis nécessaires... Les actionnaires internationaux ont conclu qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'introduire une demande d'arbitrage."

Un porte-parole de Shell a confirmé la demande d'arbitrage. Eni s'est refusé à tout commentaire. Les autres actionnaires de la NCOC n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 $ = 497,2900 tenges)