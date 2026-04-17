Les livraisons via l'oléoduc Droujba pourraient reprendre la semaine prochaine, dit Magyar

(RPT FB, sans changement)

Le vainqueur des élections législatives en Hongrie, Peter Magyar, a déclaré vendredi que l'approvisionnement en pétrole russe via l'oléoduc Droujba, actuellement interrompu, pourrait reprendre dès la semaine prochaine.

Peter Magyar, qui s'apprête à succéder à Viktor Orban en tant que Premier ministre après sa large victoire dimanche, a indiqué que le groupe pétrolier et gazier hongrois MOL MOLB.BU lui avait fait savoir que "d'après les informations fournies par leurs partenaires, ils s'attendent à ce que l'oléoduc Droujba redémarre la semaine prochaine".

Viktor Orban reprochait à Kyiv l'interruption de l'oléoduc Droujba qui alimente son pays en pétrole russe via l'Ukraine, tandis que Kyiv déclarait que l'oléoduc avait été endommagé par une attaque de drone russe fin janvier et qu'elle s'attelait à le réparer au plus vite.

Fin mars, Viktor Orban avait déclaré qu'il suspendait progressivement les livraisons de gaz naturel vers l'Ukraine jusqu'à ce que l'approvisionnement en pétrole brut via l'oléoduc Droujba reprenne.

(Rédigé par Gergely Szakacs ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)