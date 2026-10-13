Agirc-Arrco: les retraités fixés mercredi sur l'augmentation de leur pension complémentaire

Siège de l'organisme des retraites complémentaires Agirc-Arrco le 6 juin 2023 à Paris. ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Les 14 millions de retraités du secteur privé vont être fixés sur leur sort: les partenaires sociaux trancheront mercredi soir sur le niveau d'augmentation des pensions complémentaires de l'Agirc-Arrco, applicable début novembre, qui sera, sauf surprise majeure, comprise entre +1,2% et +1,9%.

Dans un contexte politique tendu, sur fond de gel envisagé d'une large partie des pensions de base en 2027, les syndicats et le patronat-gestionnaires de ce régime de retraite complémentaire des ex-salariés du privé cherchent le point d'équilibre entre préservation du pouvoir d'achat des assurés face à l'inflation, et stabilité financière à long terme.

Leur marge de manoeuvre est limitée: les règles de l'Agirc-Arrco prévoient que les pensions soient légèrement sous-indexées (de 0,4 point) par rapport à l'inflation. Le conseil d'administration peut toutefois, en fonction de la santé du régime, élever ce taux jusqu'à l'inflation, ou lui retrancher 0,4 point supplémentaire.

La dernière prévision de l’Insee estime l'inflation, pour l’année civile 2026, à +2%.

Mais par souci d'équité entre générations, la hausse des pensions ne peut en aucun cas dépasser l'augmentation du salaire moyen par tête (SMPT), estimée cette année à +1,9% par les services de l'Agirc-Arrco. Lesquels suivent une "variante intermédiaire" entre les prévisions gouvernementales (+2%) et celles de la commission européenne pour la France (+1,8%).

Pour les syndicats, le régime "a les moyens" d'augmenter les pensions de +1,9%, surtout après l'échec des négociations qui, l'année dernière, avait conduit à une absence totale de revalorisation.

Le Medef assure de son côté qu'il "souhaite parvenir à un accord", mais appelle à "faire preuve de responsabilité" pour "préserver durablement le régime", et refuse "d'occulter le contexte", notamment "la dégradation" des indicateurs économiques.

Un nouvel échec des discussions provoquerait un nouveau gel des pensions mais les partenaires sociaux veulent éviter ce scénario, au moment où ils tentent de relancer un dialogue social autonome, indépendant de l'Etat.

Pour toute décision prise au sein du conseil d'administration, les partenaires sociaux évaluent l'impact à long terme: ils doivent s'assurer de garder en réserve "six mois de versements" disponibles, à tout moment sur 15 ans. Les réserves atteignent aujourd'hui environ 90 milliards d'euros, soit dix mois de versements.

Une revalorisation de +1% des pensions équivaut à un miiliard d’euros de dépense supplémentaire. Même sans revalorisation, le vieillissement de la population produit déjà une hausse des dépenses d'environ 1,5 Md par an, note une source au sein du conseil d'administration.