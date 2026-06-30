Les livraisons de Tesla au deuxième trimestre devraient rebondir grâce à la reprise des ventes en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O devrait annoncer jeudi une hausse de 5 % de ses livraisons de véhicules pour le deuxième trimestre.

Cette hausse devrait s'expliquer par une demande accrue en Europe, où la forte augmentation des prix des carburants a incité les consommateurs à opter pour des voitures électriques. Alors que la demande en Chine devrait rester stable, les ventes aux États-Unis continuent de subir la pression liée à l’expiration, en septembre, du crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars en faveur des véhicules électriques, mis en place sous l’administration Biden.

* Wall Street s'attend à ce que les livraisons de véhicules électriques de Tesla au cours du trimestre clos en juin atteignent 402.780 unités, selon un sondage réalisé par Visible Alpha auprès de 20 analystes. Cela représente une hausse de 4,9 % en glissement annuel et un bond de 12,5 % par rapport à il y a trois mois.

* La Deutsche Bank prévoit que la plus forte croissance régionale proviendra de l’Europe, avec près de 40 %, suivie de la Chine à 3 %, tandis que l’Amérique du Nord devrait enregistrer une baisse de 21 % par rapport à l’année précédente.

* Tesla ne communique pas de chiffres détaillés sur les livraisons par région.

* La hausse des prix du carburant, alimentée par la guerre en Iran, stimule la demande de véhicules électriques neufs et d’occasion dans toute l’Europe

* La reprise en Europe fait suite à une année 2025 marquée par une chute vertigineuse des ventes dans la région, sur fond de rejet de la rhétorique politique d’extrême droite du directeur général Elon Musk.

* Selon les analystes, le déploiement du système avancé d’aide à la conduite "Full Self-Driving" (FSD) de Tesla pourrait stimuler la demande en Europe, bien que ce logiciel n’ait jusqu’à présent été autorisé que dans une poignée de pays. Un vote de l’UE sur un déploiement à plus grande échelle est attendu dans le courant de l’année.

* Plusieurs pays européens devraient publier mercredi leurs chiffres de ventes automobiles mensuels et trimestriels

* Afin de stimuler ses ventes, Tesla a lancé au cours de l’année écoulée des versions moins onéreuses de ses modèles Model 3 et Model Y