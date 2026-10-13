Les livraisons de smartphones en Chine reculent pour le sixième trimestre consécutif - IDC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec plus de détails fournis par IDC aux paragraphes 2 à 7)

par Che Pan et Farah Master

Les livraisons de smartphones en Chine au troisième trimestre ont reculé de 15,4% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 57,9 millions d'unités, a indiqué mardi le cabinet d'études IDC.

Huawei a été le seul grand fabricant à afficher une croissance à deux chiffres.

Selon les données d’IDC, l’entreprise a livré 12,2 millions d’unités et s’est imposée en tête du marché avec une part de 21%. Apple AAPL.O occupe la deuxième place avec 17,8%, bien que ses livraisons en Chine aient baissé de 4,3%.

Ses concurrents chinois Oppo, Vivo et Xiaomi 1810.HK ont quant à eux enregistré des baisses de leurs livraisons de 17,6%, 24,9% et 20,4% respectivement.

Ce recul s'inscrit dans un contexte de faiblesse des dépenses de consommation en Chine. Au cours des derniers trimestres, les fabricants de téléphones ont également été touchés par la hausse des prix des puces mémoire et d'autres composants.

Les fabricants ont répercuté ces coûts plus élevés sur les consommateurs, ce qui a fait grimper les prix de vente au détail alors même que les livraisons diminuaient, a déclaré Arthur Guo, analyste senior chez IDC.

Selon IDC, la large gamme de produits de Huawei et ses hausses de prix relativement modérées lui ont permis de prolonger sa série de succès cette année. Les nouveaux iPhone d’Apple se sont mieux vendus que prévu, mais le nombre réduit de modèles proposés cette année a pesé sur ses expéditions.

Honor a été la seule grande marque dont les livraisons ont progressé par rapport au trimestre précédent, ce qui, selon IDC, laisse entrevoir un possible rebond.