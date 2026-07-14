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Les livraisons de smartphones en Chine reculent pour le cinquième trimestre consécutif en raison de la hausse des coûts - IDC
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 07:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon IDC, les livraisons au deuxième trimestre ont reculé de 4,3 % pour s'établir à 66 millions d'unités

* La hausse des coûts de la mémoire et des composants a poussé de nombreux fabricants à augmenter leurs prix

* Huawei et Apple ont été les seuls fabricants à enregistrer une croissance après avoir maintenu leurs prix stables

par Che Pan et Eduardo Baptista

Les livraisons de smartphones en Chine ont reculé de 4,3 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 66 millions d'unités, alors que de nombreux fabricants ont augmenté leurs prix pour refléter la hausse des coûts de la mémoire et des composants, a indiqué mardi le cabinet d'études IDC.

Il s'agit de la cinquième baisse trimestrielle consécutive, et les livraisons du premier semestre ont reculé de 4,2 % par rapport à l'année précédente.

Huawei Technologies HWT.UL et Apple AAPL.O ont été les seuls fabricants à afficher une croissance au cours de ce trimestre, avec des livraisons en hausse respectivement de 19,4 % et 24,4 %.

"Huawei et Apple ont maintenu leurs prix stables alors que leurs concurrents les augmentaient, ce qui a donné aux acheteurs hésitants une raison de se lancer et d’acheter au cours d’un trimestre où la majeure partie du marché leur donnait une raison d’attendre", a déclaré Arthur Guo, analyste senior chez IDC Chine.

Huawei s’est classé premier avec une part de marché de 22,6 %, tandis qu’Apple occupait la deuxième place avec une part de 18,1 %. Xiaomi 1810.HK , qui s’est classé cinquième, a vu ses livraisons du deuxième trimestre reculer de 21,7 %, tandis que celles d’Oppo et de Vivo ont chuté respectivement de 9,7 % et 11,4 %.

La plupart des fabricants d’appareils Android ont augmenté leurs prix ou réduit leur offre de modèles d’entrée de gamme en réponse à la flambée des coûts des puces mémoire et d’autres composants, ce qui a découragé les consommateurs de changer d’appareil. Selon IDC, la diminution progressive des subventions gouvernementales a également privé la demande d’un soutien qui l’avait stimulée au cours des trimestres précédents.

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