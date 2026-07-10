Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre pour le mois de juillet reculent à l'échéance, selon les données de l'ICE

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Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre LGOc1 pour le mois de juillet ont chuté à 1 310 lots, soit 131000 tonnes métriques, à l'échéance, contre 2 300 lots en juin, selon les données publiées vendredi par l'Intercontinental Exchange.

Le contrat a expiré à 1 027,50 dollars la tonne.