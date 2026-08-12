Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre pour le mois d'août reculent à l'échéance, selon les données de l'ICE

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Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre LGOc1 pour le mois d'août ont chuté à 1.058 lots, soit 105.800 tonnes métriques, à l'échéance, contre 1.310 lots en juillet, selon les données publiées mercredi par l'Intercontinental Exchange.

Le contrat a expiré à 1.324,50 dollars la tonne.