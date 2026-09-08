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Les livraisons de Boeing en août reculent en raison de la baisse des livraisons du 787
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 17:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 51 avions en août, soit une légère baisse par rapport au mois précédent et en recul par rapport aux 57 appareils livrés un an plus tôt , en raison de la diminution du nombre de 787 Dreamliners remis aux clients.

* Le constructeur aéronautique américain n’a livré que quatre 787, contre neuf en août de l’année précédente. Un porte-parole a précisé que cette baisse des livraisons n’était due à aucun problème de production, de chaîne d’approvisionnement ou de certification. Cela porte à 54 le nombre total de livraisons de son célèbre gros-porteur en 2026, jusqu’au mois d’août.

* La société prévoit toujours de livrer entre 90 et 100 787 d’ici la fin de l’année, a précisé le porte-parole.

* L’augmentation de la production de cet avion à double couloir très rentable est cruciale pour le redressement financier de Boeing.

* Son concurrent européen Airbus AIR.PA a livré 57 avions et enregistré 67 commandes en août.

* Les livraisons du mois d’août comprenaient 41 737 MAX, le modèle le plus vendu de Boeing. Neuf ont été livrés à Southwest Airlines LUV.N , huit à United Airlines UAL.O et cinq à la société de location AerCap AER.N .

* Au cours des huit premiers mois de l’année, Boeing a livré 418 appareils, soit le chiffre le plus élevé depuis 2018, année où l’entreprise avait livré 481 avions au cours des huit premiers mois.

* Boeing a enregistré 15 nouvelles commandes en août: deux 737 MAX et 13 787. Toutes concernaient des clients non identifiés. Aucune annulation n’a été enregistrée au cours du mois.

* Au mois d’août, Boeing avait enregistré 453 commandes après ajustement pour les annulations en 2026.

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