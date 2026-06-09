Les livraisons d'avions Boeing ont bondi à 60 en mai, soit une hausse de 33 % par rapport à l'année dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 60 avions en mai, soit une augmentation de 33 % par rapport à la même période l'année dernière , bien que ce chiffre soit inférieur aux 81 appareils livrés par son concurrent européen Airbus AIR.PA .

Les livraisons de Boeing en mai comprenaient 51 avions 737 MAX, soit le plus grand nombre de ce modèle à couloir unique très prisé en un mois depuis la reprise de la production en décembre 2024 à la suite d'une grève.

* Boeing va augmenter le rythme de production du 737 , passant de 42 appareils par mois à 47 par mois cet été.

* La société a également enregistré 27 nouvelles commandes, dont 14 737 qui seront convertis en avions militaires pour un client non identifié.

* Lufthansa LHAG.DE a commandé 10 787. Boeing a également enregistré des annulations pour 16 commandes de 737 MAX, ce qui se traduit par 11 nouvelles commandes nettes en mai.

* Boeing a livré 250 avions jusqu'à la fin mai, dont 198 737 MAX.

* Les livraisons de mai comprenaient six 787, qui continuent d'être freinés par des retards de certification pour les sièges premium, un 777 cargo et un 767 cargo.

* Boeing a enregistré 324 nouvelles commandes jusqu'à la fin du mois de mai, avec 29 annulations ou conversions, soit un total de 295 nouvelles commandes nettes.

* Le carnet de commandes du constructeur américain s'élevait à 6 178 appareils à la fin du mois de mai.