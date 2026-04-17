Les législateurs critiquent le secrétaire américain à l'Énergie pour avoir forcé les centrales au charbon à continuer à fonctionner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

Les législateurs américains ont critiqué le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright, lors d'auditions mercredi et jeudi, pour avoir ordonné le maintien en activité de centrales à charbon vieillissantes, estimant que cette mesure risquait d'alourdir les factures d'électricité déjà élevées des consommateurs et des sidérurgistes.

En décembre, le ministère de Chris Wright a ordonné à deux centrales à charbon de l'Indiana, qui avaient prévu de fermer définitivement, de rester ouvertes, affirmant qu'elles réduiraient le risque de pannes et garantiraient l'accès à une énergie abordable . Les centrales à charbon de CenterPoint Energy CNP.N et de Northern Indiana Public Service Company devaient être remplacées par du gaz naturel et d'autres sources d'énergie.

NIPSCO estime qu'il lui en coûtera 100 millions de dollars pour maintenir sa centrale en activité. Le représentant Frank Mrvan, démocrate de l'Indiana, a déclaré que le maintien de ces centrales risquait d'entraîner une augmentation des tarifs de l'électricité, car la Commission fédérale de réglementation de l'énergie a autorisé l'opérateur du réseau régional à recouvrer les coûts de mise en conformité.

"Le nord-ouest de l'Indiana est la première région productrice d'acier du pays, et les tarifs des services publics se répercutent sur le coût de l'acier, qui se répercute sur le coût de tout ce que nous produisons", a déclaré Frank Mrvan à Chris Wright mercredi. "Expliquez-nous pourquoi cet ordre d'urgence bénéficie à ceux qui sont écrasés par ces politiques."

Chris Wright a déclaré que l'objectif était de faire baisser les prix et de protéger le réseau contre les pannes dans une région où les centres de données gourmands en énergie se multiplient. Chris Wright a accepté de réévaluer ses ordres de maintenir les centrales ouvertes dans l'Indiana et l'État de Washington.

CenterPoint a adressé une lettre datée du 17 février à Chris Wright, lui demandant d'annuler l'ordre de maintien en service de sa centrale au charbon F.B. Culley 2, estimant qu'il est coûteux de soutenir cet "actif inefficace et de moins en moins fiable."

La lettre, publiée jeudi, a été obtenue par le groupe d'intérêt public Citizens Action Coalition.

Au lieu de cela, le département de Chris Wright a émis un autre ordre en mars, ordonnant à CenterPoint de faire fonctionner la centrale jusqu'au 21 juin au moins.

Ben Inskeep, directeur de la coalition, a déclaré que ces ordonnances constituaient un "abus de pouvoir scandaleux qui entraînera une augmentation constante des factures d'énergie des Américains."

Chris Wright a également ordonné à TransAlta TA.TO de maintenir ouverte une unité de charbon dans sa centrale de Centralia, dans l'État de Washington, qui avait prévu de prendre sa retraite à la fin de l'année 2025. Jeudi, la représentante Kim Schrier a déclaré que les consommateurs payaient les coûts du maintien de l'unité en veille alors qu'elle ne produit pas d'électricité et que l'hydroélectricité et le gaz naturel la remplacent. L'ordonnance est due à "l'obsession du charbon" de l'administration, a-t-elle déclaré.