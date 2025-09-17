 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25
7 787,50
-0,42%
Les législateurs américains veulent que Trump rétablisse le plan de compensation des retards pour les voyageurs aériens
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 19:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de 77 démocrates de la Chambre des représentants a exhorté mercredi l'administration du président Donald Trump à rétablir un plan d'indemnisation des voyageurs aériens américains pour les retards causés par les compagnies aériennes, qui avait été défendu par son prédécesseur.

Le 4 septembre, le ministère des Transports a déclaré qu'il abandonnait un plan proposé par le président de l'époque, Joe Biden, , visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols américains sont causées par les transporteurs.

"Au lieu de faire reculer cette protection pour les passagers, l'administration Trump devrait se concentrer sur des moyens de bon sens et bipartisans pour réduire les coûts pour les clients et assurer la sécurité de notre ciel", ont déclaré les législateurs.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,5900 USD NASDAQ +1,45%
DELTA AIR LINES
59,370 USD NYSE +2,61%
SOUTHWEST AIRLIN
32,225 USD NYSE +2,07%
UNITED AIRLINES
105,9400 USD NASDAQ +1,67%


