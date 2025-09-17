Les législateurs américains veulent que Trump rétablisse le plan de compensation des retards pour les voyageurs aériens

Un groupe de 77 démocrates de la Chambre des représentants a exhorté mercredi l'administration du président Donald Trump à rétablir un plan d'indemnisation des voyageurs aériens américains pour les retards causés par les compagnies aériennes, qui avait été défendu par son prédécesseur.

Le 4 septembre, le ministère des Transports a déclaré qu'il abandonnait un plan proposé par le président de l'époque, Joe Biden, , visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols américains sont causées par les transporteurs.

"Au lieu de faire reculer cette protection pour les passagers, l'administration Trump devrait se concentrer sur des moyens de bon sens et bipartisans pour réduire les coûts pour les clients et assurer la sécurité de notre ciel", ont déclaré les législateurs.