Baisse des taux de la Fed, vers une autre réduction en décembre

Une baisse des attentes des consommateurs en octobre, Le PIB de la zone euro au 3e trimestre surprend à la hausse, Asie : une semaine sous le signe des accords… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Lors de sa réunion d'octobre, la Fed a baissé ses taux de 25 points de base, les ramenant à 3,75-4,00 %. Le président de la Fed du Kansas, M. Schmid, s'est opposé à cette décision et a préconisé le maintien des taux, tandis que le gouverneur Miran aurait préféré une baisse plus importante. Cela reflète les divergences au sein du comité de politique monétaire, certains membres étant préoccupés par l'inflation tandis que d'autres le sont davantage par le ralentissement du marché du travail.

Lors de sa conférence de presse, le président Powell a déclaré qu'une baisse en décembre n'était pas acquise. Ils ont également annoncé la fin du resserrement de la politique monétaire à partir de décembre. Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

Nous estimons que les risques de ralentissement du marché du travail devraient prévaloir, ce qui pourrait conduire la banque centrale américaine à réduire à nouveau ses taux en décembre ainsi qu'à deux reprises l'année prochaine, même si nous ne pouvons exclure des pressions politiques susceptibles d'entraîner d'autres baisses.

L'évolution des taux dépendra également de la part des droits de douane répercutée sur les consommateurs et de la rapidité avec laquelle l'inflation ralentit dans le secteur des services.

