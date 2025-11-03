Action Sanofi : faut-il investir fin 2025 ?

sanofi (Crédits: Adobe Stock)

Sanofi reste en 2025 l'un des poids lourds de l'industrie pharmaceutique mondiale, avec un rôle clé dans le développement de traitements innovants et une forte présence sur des segments stratégiques comme les vaccins, l'immunologie ou encore la santé grand public.

Dans cet article, nous vous proposons une analyse complète et notre avis sur l'action Sanofi : l'actualité et les derniers résultats de Sanofi, les tendances du secteur pharmaceutique, notre avis sur les atouts et risques de l'action Sanofi, ainsi qu'une analyse technique pour mieux anticiper les évolutions du cours de l'action Sanofi et investir en Bourse en conséquence.

Nous vous rappelons qu'il est possible d'investir dans cette action du CAC 40 depuis l'un des meilleurs PEA, le titre étant éligible, ce qui vous permet de profiter des avantages fiscaux de cette enveloppe.

Quels sont les derniers résultats de Sanofi ?

Le 24 octobre 2025, le groupe pharmaceutique Sanofi a publié des résultats solides pour le troisième trimestre 2025, confirmant la poursuite de sa trajectoire de croissance et de rentabilité. Le chiffre d'affaires Sanofi s'établit à 12,43 milliards d'euros, en progression de 7 % à taux de change constants, porté par la performance des traitements innovants et de l'immunologie.

Le médicament phare, Dupixent, désormais incontournable dans le portefeuille du groupe Sanofi, affiche une hausse de 26,2 % à 4,16 milliards d'euros de ventes, franchissant pour la première fois le seuil des 4 milliards sur un trimestre.

Les nouveaux lancements, notamment ALTUVIIIO pour l'hémophilie et Ayvakit dans la mastocytose, affichent une envolée de 57 %, atteignant 1 milliard d'euros. En revanche, la division Vaccins recule de 7,8 %, à 3,36 milliards d'euros, affectée par la baisse des ventes de vaccins antigrippaux en raison d'une concurrence accrue sur les prix et d'un taux de vaccination plus faible.

Croissance du chiffre d'affaires Sanofi au 3ème trimestre 2025

Source : Sanofi

Source : Sanofi

Sur le plan des résultats Sanofi, le bénéfice opérationnel des activités grimpe à 4,45 milliards d'euros, en hausse de 8,5 % à taux de change constants, traduisant une bonne maîtrise des dépenses. Le bénéfice net par action Sanofi progresse de 13,2 % à taux de change constants, à 2,91 euros, soutenu par l'amélioration du mix produits et les gains d'efficacité.

Fort de ces performances, Sanofi maintient ses objectifs pour 2025, prévoyant une croissance du chiffre d'affaires (objectif de +7 à +9%) et une hausse à deux chiffres du bénéfice par action, tout en poursuivant sa politique de retour aux actionnaires via un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros presque achevé.

Comment se porte le secteur pharmaceutique en 2025 ? Quelle est la position de Sanofi ?

En 2025, l'industrie pharmaceutique reste portée par des tendances structurelles solides notamment grâce au vieillissement de la population mondiale, de l'augmentation des besoins de santé dans les pays émergents et des progrès rapides dans les biotechnologies et la médecine personnalisée. Le marché des vaccins et celui des traitements en immunologie figurent parmi les segments les plus dynamiques, stimulés par la demande croissante en prévention et par l'arrivée de nouvelles thérapies ciblées.

Dans ce contexte, Sanofi continue d'avoir un rôle majeur. Le groupe se classe parmi les leaders mondiaux de la pharmacie, aux côtés de géants comme Pfizer, Novartis ou Roche.

Sanofi bénéficie notamment de positions solides dans plusieurs domaines stratégiques :

immunologie, où Dupixent confirme son statut de blockbuster mondial avec plus de 4 milliards d'euros de ventes trimestrielles ;

vaccins, avec un portefeuille renforcé par Beyfortus et de nouveaux développements prometteurs dans les vaccins respiratoires combinés (grippe et COVID-19) ;

maladies rares et oncologie, où Sanofi poursuit la progression de son pipeline interne, notamment avec des candidats innovants comme amlitelimab ou efdoralprin alfa.

Par ailleurs, la séparation effective de ses activités de santé grand public, désormais regroupées sous la marque Opella, permet à Sanofi de concentrer ses ressources sur les segments à plus forte croissance et à plus forte valeur ajoutée.

Grâce à ce recentrage stratégique et à ses investissements dans la recherche, Sanofi confirme sa place parmi les acteurs incontournables de la pharmacie mondiale, tout en affichant une volonté claire de rester compétitif face à la montée en puissance des biotechs et à la concurrence accrue des laboratoires américains et suisses.

Faut-il investir dans l'action Sanofi en 2025 ? Avis Café de la Bourse

En 2025, Sanofi bénéficie d'une forte rentabilité opérationnelle, avec une marge brute qui continue de progresser et un bénéfice net par action Sanofi en hausse, soutenu par une politique régulière de rachat d'actions et par le maintien d'un dividende Sanofi attractif. Le groupe dispose également d'une situation financière robuste, avec des flux de trésorerie stables et une notation de crédit de qualité (Moody's : A1, S&P : AA), lui permettant de financer sa croissance et ses acquisitions.

La stratégie de recentrage sur les segments porteurs comme l'immunologie, les vaccins et les maladies rares, positionne Sanofi sur des marchés en expansion, tout en réduisant son exposition aux médicaments matures dont les ventes déclinent. À cela s'ajoute un pipeline de nouveaux traitements particulièrement prometteurs, qui représente un relais de croissance important pour les prochaines années.

Ainsi, si l'action Sanofi ne brille pas par une performance boursière exceptionnelle en 2025, elle présente les caractéristiques d'une valeur défensive de qualité avec une bonne visibilité sur les revenus, une forte profitabilité, une politique de retour aux actionnaires et une exposition à des marchés d'avenir. Pour les investisseurs en quête de stabilité et de perspectives à long terme, Sanofi conserve donc une place de choix dans un portefeuille boursier diversifié.

Jusqu'où peut remonter l'action Sanofi ? Analyse technique et avis Café de la Bourse

L'action Sanofi reste engagée dans une tendance baissière depuis février 2025, après une correction marquée de plus de 22 % entre mars et avril 2025. Depuis cette forte chute, les cours de Bourse Sanofi évoluent dans une phase d'hésitation, naviguant autour de plusieurs niveaux techniques clés. Le support majeur à 85 € constitue actuellement le niveau de prix le plus proche à surveiller sur l'action Sanofi, et il agit comme une zone déterminante pour la poursuite de la tendance baissière ou pour un possible rebond technique. Les cours de Bourse Sanofi évoluent pour l'heure autour de 86,60 €, encore éloignés du support plutôt lointain des 76,50 €, qui représente un niveau stratégique en cas de poursuite de la tendance baissière.

Un rebond sur les 85 € pourrait offrir une opportunité d'achat à court terme de l'action Sanofi, à condition d'un retour des volumes et d'une confirmation technique. En revanche, une cassure nette sous ce support ouvrirait la voie à une poursuite du mouvement baissier vers la zone des 75 €, où une nouvelle opportunité d'achat pourrait se présenter.

À la hausse, la résistance intermédiaire des 87,50 € devra être franchie par le titre Sanofi pour espérer un retour sur la zone de résistance majeure des 95,50 €, voire, en cas de regain de confiance lié à de bons résultats trimestriels, un objectif plus ambitieux vers 105 € d'ici la fin de l'année 2025.

Analyse graphique de l'action Sanofi en 2025

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

Dans ce contexte, les traders privilégieront comme toujours une approche disciplinée, avec des entrées à l'achat sur les supports. Il faudra bien sûr sécuriser les positions avec des stop-loss pour se protéger en cas de cassure, et prendre les profits sur les résistances, afin de tirer parti des mouvements de marché tout en limitant les risques.

