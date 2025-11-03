Mexique: manifestations après l’assassinat d'un maire à l'ouest du pays

Des policiers montent la garde le 2 novembre 2025 devant le bâtiment abritant le corps du maire Carlos Manzo de Uruapan, dans l'État de Michoacán, tué la veille ( AFP / Marcos MORALES )

Des centaines de personnes ont manifesté dimanche au Mexique pour réclamer justice après l'assassinat, la veille au soir, du maire d'une grande ville de l'Etat du Michoacan (ouest) gangréné par le trafic de drogues.

Ils se sont rassemblées à Uruapan, ville d'environ 350.000 habitants dans une importante région agricole connue pour ses avocats et citrons, pour les funérailles du maire Carlos Manzo, tué par balle samedi lors d'un événement public.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a adressé dans la matinée sur X ses condoléances aux proches de M. Manzo et a convoqué une réunion du conseil de sécurité "afin de garantir le soutien à l'Etat du Michoacan et de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'impunité".

Le secrétaire fédéral à la sécurité publique, Omar García Harfuch, a déclaré plus tard lors d'une conférence de presse que Carlos Manzo "bénéficiait d'une protection depuis décembre dernier" et qu'"en mai de cette année, celle-ci avait été renforcée".

"La Garde nationale a affecté 14 agents pour assurer" sa sécurité, a-t-il précisé.

L'Etat du Michoacan est rongé depuis des années par la violence des groupes criminels, qui tentent d'extorquer de l'argent aux agriculteurs.

Y sévissent notamment le puissant cartel Jalisco Nueva Generacion et la Nueva Familia Michoacana, inscrits par les Etats-Unis sur leur liste des "organisations terroristes étrangères".

Le meurtre de M. Manzo est survenu quelques jours après la mort de Bernardo Bravo, un grand producteur de citrons du Michoacan, également tué par balle.