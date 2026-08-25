Les législateurs américains interrogent le secrétaire à la Santé Kennedy sur la divulgation des informations relatives à l'accord sur les vaccins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Merck a versé 50 millions de dollars cette année pour régler les litiges liés au Gardasil

* Kennedy a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il avait cédé sa part dans ces affaires à un cabinet d'avocats

* Les législateurs estiment que la dernière déclaration de Kennedy concernant sa participation à l'accord de règlement contredit ses déclarations précédentes

par Dan Levine

Un groupe de sénateurs américains a déclaré que les explications récentes du secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., concernant la manière dont il s'est défait d’une participation financière dans un litige impliquant le vaccin Gardasil de Merck MRK.N , contredisent les réponses qu’il avait données précédemment dans un témoignage écrit et dans des documents fédéraux relatifs à l’éthique, comme le montre une lettre consultée par Reuters. Cette lettre, envoyée par quatre sénateurs démocrates lundi, souligne que Merck a accepté, plus tôt cette année, de verser 50 millions de dollars pour régler un litige concernant le Gardasil, qui prévient les cancers causés par le papillomavirus humain. Avant de devenir secrétaire à la Santé l’année dernière, M. Kennedy, militant anti-vaccins de longue date, était l’avocat mandaté dans certaines de ces affaires. En tant que secrétaire à la Santé, M. Kennedy supervise plusieurs agences sanitaires chargées de réglementer et de financer les vaccins. Après sa nomination par Donald Trump, M. Kennedy avait initialement déclaré qu’il comptait conserver 10 % des honoraires de tout règlement concernant des affaires liées au Gardasil qu’il aurait confiées au cabinet d’avocats Wisner Baum, qui a représenté des dizaines de plaignants. Face aux inquiétudes exprimées par la sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren du Massachusetts et d’autres législateurs lors de la procédure de confirmation, M. Kennedy a alors déclaré qu’il céderait ses intérêts financiers dans les litiges liés aux vaccins à l’un de ses fils.

Le mois dernier, les sénateurs ont demandé à si le fils de Kennedy avait perçu la part des honoraires liés au Gardasil revenant au secrétaire à la Santé, et, le cas échéant, quel montant cela représentait. Ils souhaitaient obtenir des explications sur les raisons pour lesquelles Kennedy ne s’était pas engagé à se récuser des décisions des agences sanitaires américaines concernant le Gardasil, ou de toute autre prise de décision relative aux litiges liés aux vaccins. En réponse, M. Kennedy a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux au début du mois que ni lui ni aucun autre membre de sa famille n’avait « reçu un centime » issu du règlement du litige concernant le Gardasil. Avant de prendre ses fonctions, Kennedy a déclaré avoir « cédé tout intérêt dans les honoraires potentiels liés au Gardasil au cabinet d’avocats Wisner Baum ».

M. Kennedy a également accusé Warren, ainsi que des médias tels que Reuters, d’« inventer des mensonges » pour le discréditer parce qu’il s’était opposé à l’industrie pharmaceutique.

Dans la lettre envoyée lundi, Warren et trois autres législateurs ont mis en avant les déclarations éthiques de M. Kennedy et les réponses écrites fournies l’année dernière à la commission des finances du Sénat, dans lesquelles le secrétaire indiquait qu’il remettrait tous les honoraires liés au Gardasil à son fils. Le personnel des sénateurs n’a trouvé aucune déclaration ultérieure contenant des informations différentes, précise la lettre.

La récente déclaration de M. Kennedy, selon la lettre, semble indiquer que les informations qu’il avait précédemment fournies « ne sont plus exactes et suggèrent que vous avez soit modifié votre engagement en matière d’éthique, soit que vous vous en êtes complètement écarté ».

Un porte-parole du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Interrogé le mois dernier au sujet de la lettre précédente des législateurs, un porte-parole du HHS s’était d’abord abstenu de tout commentaire, avant de renvoyer ultérieurement à la publication de M. Kennedy sur les réseaux sociaux.

Les sénateurs ont demandé à M. Kennedy lundi d’expliquer pourquoi il avait certifié dans un formulaire éthique qu’il céderait sa participation à un membre de sa famille, si cela ne s’était pas produit.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommandent le Gardasil comme vaccination systématique pour les enfants de 11 et 12 ans afin de prévenir le cancer du col de l’utérus et d’autres cancers liés au HPV.

Plus tôt cette année, les CDC ont tenté de modifier leurs recommandations et ont déclaré que les enfants américains devraient recevoir une seule dose de vaccin contre le HPV, plutôt que le schéma à deux doses commercialisé par Merck et approuvé par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Un juge fédéral a bloqué cette décision.