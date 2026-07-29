Les législateurs américains font pression sur le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., au sujet de l'accord sur les vaccins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige l'orthographe du nom de l'avocat aux paragraphes 12 et 13)

* Quatre sénateurs démocrates demandent à Kennedy si sa famille bénéficiera de l'indemnisation versée par Merck au titre du vaccin

* Merck a accepté de verser 50 millions de dollars pour régler le litige concernant le Gardasil

* Kennedy était l'avocat mandaté dans certaines de ces affaires

par Dan Levine

Un groupe de sénateurs américains a demandé au ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., de préciser si sa famille était susceptible de tirer profit d’un récent accord à l’amiable concernant le vaccin Gardasil de Merck

MRK.N , selon une lettre consultée par Reuters.

La lettre, envoyée lundi par quatre sénateurs démocrates, dont Elizabeth Warren du Massachusetts, souligne que Merck a accepté en début d’année de verser 50 millions de dollars pour régler un litige concernant le Gardasil. Avant de devenir secrétaire à la Santé l’année dernière, Kennedy était l’avocat mandaté dans certaines de ces affaires.

En tant que secrétaire à la Santé, M. Kennedy supervise plusieurs agences sanitaires chargées de réglementer et de financer les vaccins, et a déclaré qu’il céderait à son fils ses intérêts financiers liés aux litiges concernant ce vaccin.

Les sénateurs ont demandé si le fils de M. Kennedy avait perçu la part des honoraires liés au Gardasil revenant au ministre de la Santé et, le cas échéant, quel en était le montant.

Selon la lettre, M. Kennedy ne s’est pas engagé à se récuser des décisions des agences sanitaires américaines concernant le Gardasil, ni d’autres prises de décision relatives aux litiges liés aux vaccins.

« Vous êtes chargé de définir la politique fédérale en matière de vaccins et de réglementer les fabricants de vaccins, y compris Merck, alors même que votre famille et votre ancien employeur pourraient tirer un avantage financier des mesures que vous prenez en tant que secrétaire », indique la lettre des sénateurs, qui demande une réponse avant le 11 août.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. M. Kennedy défend depuis longtemps des positions anti-vaccins et a apporté une série de changements à la politique américaine en matière de vaccins depuis qu’il a rejoint l’administration Trump . Avant son entrée en fonction, M. Kennedy a joué un rôle déterminant dans l’organisation d’un recours collectif contre Merck au nom de personnes affirmant avoir subi des préjudices suite à l’administration du vaccin Gardasil contre le papillomavirus humain. Merck n’a cessé de défendre la sécurité et l’efficacité du Gardasil. Après sa nomination par Trump, M. Kennedy a d'abord déclaré qu'il avait l'intention de conserver une commission de 10 % sur tout règlement concernant des affaires liées au Gardasil qu'il aurait confiées au cabinet d'avocats Wisner Baum, qui a représenté des dizaines de plaignants.

Warren et d’autres législateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à un éventuel conflit d’intérêts, et M. Kennedy a finalement déclaré qu’il céderait sa participation à l’un de ses fils. L’un des fils de Kennedy, Conor, travaille chez Wisner Baum. Le fils de M. Kennedy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, pas plus que Merck. Brent Wisner, associé gérant du cabinet, a déclaré dans un e-mail que “à aucun moment” M. Kennedy ou son fils ne percevraient d’honoraires issus d’un règlement concernant le Gardasil. “Si ces sénateurs s’inquiètent de la corruption, ils devraient examiner de très près le phénomène de la “porte tournante” entre l’industrie” et les agences fédérales telles que la Food and Drug Administration, a déclaré M. Wisner .

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommandent le Gardasil comme vaccination systématique pour les enfants de 11 et 12 ans afin de prévenir le cancer du col de l’utérus et d’autres cancers causés par le HPV.

Plus tôt cette année, les CDC ont tenté de modifier leurs recommandations et ont déclaré que les enfants américains devraient recevoir une seule dose de vaccin contre le HPV, plutôt que le schéma à deux doses commercialisé par Merck. Un juge fédéral a bloqué cette initiative.

M. Kennedy réclame depuis des années un réexamen de la procédure de demande d’indemnisation en cas de préjudice lié à un vaccin. Les patients ayant subi un préjudice suite à des vaccins figurant dans le calendrier vaccinal américain ne peuvent demander qu’un montant limité de dommages-intérêts auprès d’un fonds géré par le HHS, connu sous le nom de Programme d’indemnisation des préjudices liés aux vaccins (VICP).

La lettre des sénateurs indiquait que le cabinet Wisner Baum avait sollicité des indemnités auprès du VICP dans le cadre de plus d’une douzaine de procès. Les sénateurs ont demandé si le département de la Santé dirigé par M. Kennedy avait l’intention, entre autres changements, d’élargir la liste des préjudices éligibles à une indemnisation fédérale au titre du VICP.