Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les JO de Tokyo seront reportés, selon Dick Pound (CIO) Reuters • 23/03/2020 à 19:02









23 mars (Reuters) - Les Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent débuter le 24 juillet, seront reportés en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi Dick Pound, membre du Comité international olympique, cité par USA Today. Selon les informations du quotidien américain, les Jeux d'été, programmés du 24 juillet au 9 août, se tiendront probablement en 2021. Les modalités précises seront fixées dans les quatre prochaines semaines. "Sur la base des informations dont dispose le CIO, le report a été acté", a déclaré Dick Pound à USA Today. "Les modalités doivent encore être définies, mais à ma connaissance, les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet." Le Canada et l'Australie, deux nations majeures du sport mondial, ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas aux JO aux dates prévues en raison de la pandémie. L'Autriche ou encore la Suisse ont également réclamé lundi le report de l'événement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui participe aux discussions sur la tenue des JO, a dit s'attendre lundi à une décision "très prochainement". (Frank Pingue à Toronto, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.