Cinquième recrue pour Sunderland, promu en Premier League

Sunderland, ‘Til I pay.

Sunderland ne s’arrête plus et signe Chemsdine Talbi contre un chèque de 23 millions d’euros. C’est la cinquième recrue des Black Cats depuis le début de mercato . Son nom s’ajoute à ceux de Reinildo Mavanda, Enzo Le Fée, Habib Diarra et Noah Sadiki. En provenance de Bruges, l’ailier de 20 ans rejoint le club anglais pour une durée de cinq ans. Avec sept buts et cinq passes décisives cette saison, le Marocain s’est illustré d’un doublé en barrages de Ligue des champions face à l’Atalanta. Suffisant pour sortir le chéquier.…

ARM pour SOFOOT.com