Les investisseurs sont rassurés par les déclarations de Warsh sur l'inflation, mais restent dans l'incertitude quant aux mesures de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le discours de Warsh à Jackson Hole est perçu comme “belliciste”

* Les anticipations d'une hausse des taux s'intensifient pour la réunion de la Fed de septembre

* Certains investisseurs restent dans le flou quant à la “fonction de réaction” de la Fed

par Lewis Krauskopf, Saqib Iqbal Ahmed et Laura Matthews

Les investisseurs ont été rassurés vendredi par la détermination affichée par le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, à maîtriser la forte inflation, mais nombreux sont ceux qui, à Wall Street, ne savent toujours pas comment la banque centrale américaine réagira aux évolutions économiques des mois à venir. Dans un discours très attendu, M. Warsh a déclaré que la banque centrale “aurait du pain sur la planche” si les décideurs politiques n’étaient pas convaincus que l’inflation sous-jacente revenait vers son objectif de 2 % . Il a également indiqué que les conditions financières ne semblaient pas restrictives et s’est montré plus proche qu'auparavant de reconnaître que des hausses de taux d’intérêt pourraient être nécessaires pour atténuer les pressions sur les prix.

Depuis son entrée en fonction il y a plusieurs mois, M. Warsh a clairement fait savoir qu’il comptait réduire les communications de la Fed, notamment en cessant d’indiquer la trajectoire des taux d’intérêt de la banque centrale par le biais d’orientations prospectives, une position qu’il a réaffirmée vendredi.

Mais les investisseurs espéraient que le discours de M. Warsh lors du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, serait suffisamment éloquent pour renforcer la confiance dans son leadership et dans l’engagement de la Fed à maîtriser l’inflation. Selon les investisseurs, M. Warsh avait semé la confusion sur les marchés et alimenté les doutes quant à sa crédibilité en matière d’inflation, notamment en laissant entendre, lors de la réunion de politique monétaire du mois dernier, que la hausse des rendements, en resserrant les conditions monétaires, pourrait réduire la pression exercée sur la Fed pour qu’elle relève ses taux.

“M. Warsh s’est certainement montré plus clair qu’en juillet”, a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic. “Nous comprenons désormais mieux l’objectif qu’il vise en matière d’inflation, mais nous disposons de relativement peu d’indications sur la combinaison de données relatives à l’inflation et au marché du travail qui inciterait la Fed à agir.”

RÉACTION “HAWKISH” AUX DÉCLARATIONS DE WARSH

Les marchés ont interprété le discours de M. Warsh comme un signal “hawkish”. Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a grimpé à 4,34 %, son plus haut niveau depuis un mois.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR est resté pratiquement inchangé à 5,19 %. Ce rendement à long terme a récemment atteint son plus haut niveau depuis près de 20 ans, suscitant l’inquiétude des investisseurs avant le discours.

Le discours de M. Warsh “devrait apaiser une partie de l’inquiétude qui règne sur le marché obligataire, car il a donné une image claire de la position de la Fed sur l’inflation et de la nécessité de la ramener à son objectif à un rythme suffisant”, a déclaré Cyrus Amini, directeur des investissements chez Hyphen Wealth Management.

L'indice boursier de référence S&P 500 .SPX affichait en fin de séance une baisse de 0,3 % sur la journée, tandis que le dollar américain poursuivait sa progression face à un panier de devises.

LES PROBABILITÉS D’UNE HAUSSE DES TAUX EN SEPTEMBRE AUGMENTENT

Depuis plusieurs années, l’inflation se maintient systématiquement au-dessus de l’objectif annuel de 2 % fixé par la Fed. Les données publiées cette semaine ont montré que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), sur lequel s’appuie la Fed pour fixer son objectif, a augmenté de 3,7 % au cours des 12 mois clos en juillet.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissaient entrevoir vendredi une probabilité de 57 % d’une hausse des taux lors de la prochaine réunion en septembre, contre 35 % juste avant le discours de M. Warsh, selon les données de LSEG.

“M. Warsh s’est montré plus belliciste que ne l’avait anticipé le marché”, a déclaré Chris Gunster, responsable des titres à revenu fixe chez Fidelis Capital.

Pour autant, tous les investisseurs n’étaient pas convaincus qu’une hausse des taux en septembre était déjà acquise. M. Warsh a lancé des initiatives visant à réformer potentiellement la Fed, en mettant en place des groupes de travail chargés d’examiner des domaines tels que l’utilisation par la Fed de son bilan, les données sur lesquelles elle s’appuie et son cadre de gestion de l’inflation.

“Je continue de penser qu’il dispose d’une grande marge de manœuvre”, a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Investment Management. “Je n’ai pas encore conclu qu’ils allaient relever les taux.”

LA “FONCTION DE RÉACTION” RESTE FLOUE POUR CERTAINS

Les commentaires de M. Warsh “doivent être considérés comme une tentative de riposter aux critiques formulées à l’issue de ses deux premières conférences de presse”, a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay, une société de paiement basée à Toronto.

“Il a levé une partie de l’ambiguïté concernant l’objectif d’inflation privilégié par la Fed, a souligné le rôle des taux d’intérêt à court terme dans la transmission de la politique monétaire et a évité toute suggestion laissant entendre qu’il comptait s’appuyer sur les marchés pour atteindre cet objectif”, a ajouté M. Schamotta.

Mais si M. Warsh a reconnu que l’économie “tournait à plein régime”, “il s’est montré réticent à préciser comment faire baisser un peu la température”, a déclaré Sonu Varghese, stratège macroéconomique mondial chez Carson Group.

“J’aurais aimé un peu plus d’explications sur cette fonction de réaction”, a déclaré M. Varghese.

L'attention des investisseurs concernant l'orientation de la politique monétaire se tourne désormais vers les prochaines publications de données économiques américaines, à commencer par le rapport mensuel sur l'emploi vendredi prochain et l'indice des prix à la consommation prévu la semaine suivante.

“Les enjeux sont désormais très importants à l’approche des chiffres de l’emploi et des rapports sur l’inflation du mois d’août”, a déclaré M. Schamotta.