Les investisseurs retirent leurs capitaux des fonds d'actions américains à l'approche de la publication des résultats des géants de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont enregistré leurs premières sorties hebdomadaires depuis trois semaines au cours de la semaine qui s'est terminée le 28 octobre, les investisseurs faisant preuve de prudence à l'approche de la publication des résultats des principaux géants de l'IA, sur fond d'inquiétudes liées à la hausse des coûts liés au développement de leurs technologies d'IA.

Les investisseurs ont retiré 6,65 milliards de dollars nets des fonds d’actions américains au cours de la semaine, ce qui marque la première sortie hebdomadaire depuis le 7 octobre, selon les données de LSEG Lipper.

Microsoft MSFT.O a annoncé en début de semaine des flux de trésorerie nettement supérieurs aux prévisions et tablé sur une forte croissance de son activité cloud, apportant ainsi une nouvelle preuve que ses investissements massifs dans l’IA portaient leurs fruits. En revanche, Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O ont déçu les investisseurs avec leurs résultats.

Les fonds américains à grande capitalisation ont enregistré des sorties de capitaux à hauteur de 3,8 milliards de dollars, inversant en partie les entrées de 8,72 milliards de dollars de la semaine précédente. Les investisseurs se sont également détournés des fonds à moyenne capitalisation (2,11 milliards de dollars), des fonds à petite capitalisation (832 millions de dollars) et des fonds multi-capitalisations (303 millions de dollars).

Les fonds sectoriels ont enregistré des entrées nettes hebdomadaires de 3,52 milliards de dollars — les plus importantes depuis trois semaines —, principalement grâce à 4,54 milliards de dollars d’achats nets de fonds technologiques. Les fonds des secteurs financier et de la santé ont quant à eux enregistré des sorties de 713 millions et 701 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont attiré 2,04 milliards de dollars, la demande s’étant redressée après des ventes nettes de 969 millions de dollars la semaine précédente.

Les fonds obligataires municipaux, les fonds obligataires généraux nationaux imposables et les fonds protégés contre l’inflation ont enregistré des achats nets de 1,74 milliard de dollars, 1,31 milliard de dollars et 1,08 milliard de dollars, respectivement.

Dans le même temps, les fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme, ainsi que les fonds « investment grade » à court et moyen terme, ont enregistré des sorties de capitaux de 2,48 milliards de dollars et 1,59 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds monétaires ont enregistré des sorties nettes de 47,66 milliards de dollars, après avoir enregistré des entrées d’environ 14,97 milliards de dollars la semaine précédente.