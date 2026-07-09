Les investisseurs reçoivent un « signal d'alarme » sur l'inflation alors que Trump fait grimper les cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du Brent bondit de 5 % pour avoisiner les 80 dollars le baril

* Les rendements des obligations à court terme s'envolent

* Les actions subissent un revers

(Mise à jour de l'article du 8 juillet avec les cours)

Les investisseurs internationaux ont eu un rappel brutal de la rapidité avec laquelle le marché pétrolier peut raviver les craintes d’inflation et de volatilité, après que le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l’accord provisoire avec l’Iran visant à mettre fin à la guerre « est rompu » .

Les actifs sensibles à l’inflation, tels que les obligations et l’or, ont chuté face à une flambée de 5 % du prix du pétrole mercredi et sont restés instables jeudi.

« C’est un véritable signal d’alarme pour les marchés », a déclaré Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chezWisdomTree.

On s’attendait à ce « que l’on commence à voir le pétrole revenir sur les marchés, et que les anticipations d’inflation soient revues à la baisse ».

TOUT LE MONDE A LES YEUX RIVÉS SUR LE PÉTROLE

Les cours du pétrole ont inévitablement été les premiers à réagir aux nouvelles en provenance du Golfe et ont bondi de près de 6 % mercredi, atteignant leur plus haut niveau depuis deux semaines après les déclarations de Trump.

Cela dit, les contrats à terme sur le Brent, à près de 78 dollars le baril, sont loin des 120 dollars et plus auxquels ils s’échangeaient pendant deux mois à partir de la mi-mars, ce qui avait fait passer les indicateurs d’inflation des décideurs politiques au rouge vif.

Les prix avaient chuté rapidement après la signature, en juin, d’un premier protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran, qui avait permis la réouverture du détroit d’Ormuz, le pétrole provenant des pétroliers bloqués dans le Golfe ayant alors envahi le marché, provoquant une mini-surabondance.

La question est de savoir où les prix se stabiliseront une fois cette mini-surabondance passée. Les derniers développements rendront-ils les pétroliers moins enclins à réintégrer le Golfe?

GARDER CONFIANCE

Cette nouvelle est tombée à un moment peu opportun pour les actions. Un certain doute s’installe autour de l’essor de l’IA, les traders se demandant si les entreprises qui ont engrangé des milliards de dollars grâce aux puces et aux modèles d’IA continueront à le faire si les goulots d’étranglement de l’offre s’atténuent, ou si la demande ne se concrétise pas comme elles l’espèrent.

Depuis le plus haut historique atteint par le Nasdaq le 1er juin, les fabricants de puces mémoire ont subi une correction baissière volatile. Un ETF composé d’actions du secteur des puces mémoire DRAM.N a chuté de près de 9 %, tandis que l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a reculé de 3 %.

Le reste du marché, hors IA, s’en est nettement mieux sorti. L’indice S&P 500 à pondération égale .EWGSPC , qui élimine l’impact disproportionné des plus grandes valeurs, a progressé de plus de 1,5 %, et l’indice européen STOXX 600, peu exposé à l’IA .STOXX , affiche une hausse de 2,4 %.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES S'ENVOLENT

Les rendements obligataires ont bondi après les déclarations de Trump, suivant l’exemple des cours du pétrole, les traders ayant revu à la hausse leurs anticipations d’augmentation des prix et s’étant positionnés en prévision d’une hausse des taux d’intérêt, inversant ainsi la tendance à la baisse observée ces dernières semaines concernant les paris sur les hausses de taux.

Les contrats reflétant les anticipations d’inflation de l’IPC de la zone euro à un an ont augmenté de 25 points de base en deux jours pour atteindre 2,12 % EUCPIZ1Y=TWEB , et les traders tablaient en dernier lieu sur un resserrement supplémentaire d’environ 35 points de base cette année de la part de la Banque centrale européenne, contre 25 points de base mardi.

Selon les données de LSEG sur le marché des fonds fédéraux, ils tablaient sur un resserrement de 36 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine et de 32 points de base de la part de la Banque d’Angleterre.

Les marchés s’attendent néanmoins à ce que l’inflation à la consommation aux États-Unis s’établisse à seulement 2,21 % d’ici un an USCPIZ1Y=TWEB , en forte baisse par rapport aux 4,2 % enregistrés en mai.

Les obligations à court terme, sensibles aux anticipations de taux d’intérêt, ont connu les variations les plus marquées.

Les rendements des obligations à 2 ans de l’Allemagne et du Royaume-Uni DE2YT=RR GB2YT=RR ont tous deux bondi de plus de 10 points de base mercredi, atteignant leur plus haut niveau depuis un peu moins d’un mois. La réaction aux États-Unis, qui sont un exportateur d’énergie, a été moins marquée, les rendements à 2 ans n’ayant progressé que de 4 points de base.

RETOURNEMENT DE LA VOLATILITÉ

La volatilité avait été largement absente pendant la majeure partie des derniers mois, mais les nouvelles de mercredi ont fait grimper plusieurs indices de volatilité.

L’indice de volatilité VIX .VIX était revenu à ses niveaux d’avant-guerre début juin, à l’exception d’un bref pic lié aux inquiétudes concernant les valeurs technologiques en forte hausse.

On observe une évolution similaire pour les indicateurs de volatilité des obligations .MOVE et des devises EUR3MO= : une baisse quasi ininterrompue ces dernières semaines, suivie d’un rebond mercredi.

Les indices boursiers fortement exposés au secteur des semi-conducteurs, comme ceux de la Corée du Sud ou de Taïwan, font figure d’exception, avec une volatilité stratosphérique.

L’OR PERD DE SON ÉCLAT

Le cours de l’or est inférieur de 23 % à son niveau d’avant le début de la guerre. Jusqu’alors, il avait connu une hausse de 70 % sur six mois, les banques centrales, les investisseurs institutionnels et les day traders s’étant tous rués sur l’or.

Après avoir connu un rebond timide depuis début juillet, l’or XAU= est presque revenu à son niveau du début du mois, reculant de 0,7 % mercredi pour s’échanger autour de 4 090 dollars l’once jeudi.

Ce métal précieux, généralement considéré comme une valeur refuge et une couverture contre l’inflation, a d’abord vu son cours augmenter lorsque la guerre en Iran a éclaté, mais a ensuite connu une chute brutale presque instantanée.

Au lieu de la demande de valeur refuge, la vigueur du dollar et les paris de plus en plus nombreux sur une hausse des taux par les banques centrales ont dominé les réflexions des investisseurs, mettant les cours sous pression.

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