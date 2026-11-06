Les investisseurs parviennent à un accord avec KPMG concernant la faillite de la Silicon Valley Bank

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(Ajout d'un commentaire de KPMG aux paragraphes 2 et 7)

Les investisseurs parties à un recours collectif concernant la faillite en 2023 de la Silicon Valley Bank (SVB) ont conclu un accord à l'amiable de 224,5 millions de dollars avec l'auditeur externe KPMG LLP, a annoncé vendredi le fonds souverain norvégien.

KPMG a déclaré que cet accord ne constituait pas une reconnaissance de faute et qu'il maintenait la validité de son travail.

La faillite de la SVB en mars 2023 a été à l’origine du pire choc bancaire depuis la crise financière mondiale de 2008, affectant les valeurs bancaires à l’échelle mondiale.

Le fonds norvégien a par la suite déclaré que cette affaire soulevait de sérieuses préoccupations concernant l’intégrité des marchés publics, la gouvernance des grandes institutions financières et, plus largement, les intérêts de la communauté des investisseurs.

“Cet accord constitue une première étape importante vers le recouvrement des pertes subies par les investisseurs à la suite de l’une des plus importantes faillites bancaires de l’histoire des États-Unis”, a déclaré Nicolai Tangen, directeur général du fonds souverain norvégien, dans un communiqué.

“Nous continuons à soutenir nos audits de la Silicon Valley Bank, et nous sommes fiers de nos antécédents en matière de qualité d’audit. Cet accord est une décision stratégique visant à aller de l’avant en tant qu’entreprise. Il ne s’agit en aucun cas d’un aveu de faute”, a déclaré un porte-parole de KPMG US dans un communiqué écrit.

Le recours collectif se poursuit contre d’autres défendeurs, a précisé le fonds norvégien.

Le fonds, qui investit à l’étranger les excédents des recettes pétrolières et gazières de la Norvège, est le plus grand investisseur individuel sur les marchés boursiers mondiaux: il détient environ 1,5 % de l’ensemble des actions cotées dans le monde et possède des participations dans plus de 7 000 entreprises.

Il détenait une participation de 1 % dans SVB à la fin de l’année 2022, évaluée à 137,9 millions de dollars, selon les données figurant sur le site web du fonds.