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Les investisseurs étrangers vendent des actions japonaises pour la deuxième semaine consécutive, par prudence face à la hausse liée à l'IA
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 06:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions japonaises pour la deuxième semaine consécutive jusqu'au 6 juin, selon des données publiées jeudi, réalisant des bénéfices sur des titres technologiques surévalués après que les résultats inférieurs aux attentes de Broadcom ont ravivé les craintes que la reprise tirée par le secteur technologique ne soit allée trop loin. Un rapport sur l'emploi américain plus solide , susceptible de maintenir la Réserve fédérale dans une posture restrictive plus longtemps, ainsi que la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient ont également pesé sur le moral des investisseurs.

Les investisseurs étrangers ont cédé pour 701 milliards de yens nets (4,37 milliards de dollars) d'actions japonaises au cours de la semaine, soit une hausse significative par rapport aux 491,5 milliards de yens de ventes nettes enregistrées la semaine précédente, selon les données du ministère des Finances. L'indice Nikkei .N225 a perdu environ 7,3% par rapport au record de la semaine dernière , à 68.786,49 points .

Malgré ces chiffres de ventes nettes récentes, les investisseurs étrangers ont tout de même injecté environ 10.630 milliards de yens dans les actions japonaises depuis le début de l'année, contre environ 1.260 milliards de yens d'achats au cours de la même période l'année dernière.

Les investisseurs étrangers ont également cédé 1.040 milliards de yens nets d'obligations locales à long terme, mettant fin à une série de deux semaines d'achats nets.

Par ailleurs, les investisseurs japonais ont retiré 943,6 milliards de yens nets des actions étrangères, prolongeant ainsi leur récente série de ventes nettes pour la troisième semaine consécutive.

Ils ont toutefois acheté pour 42,3 milliards de yens de bons à court terme étrangers et pour 197,5 milliards de yens d'obligations à long terme, enregistrant ainsi leur cinquième semaine d'achats nets au cours des six dernières semaines.

(1 $ = 160,4900 yens)

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